Дрон кръжа в Румъния и изчезна без следа: Епизод от поредната руска въздушна атака в Украйна

Дрон е влязъл на 8 километра навътре в румънска територия по време на поредната масирана руска комбинирана въздушна атака срещу Украйна, която удари и цели в Западна Украйна. Дронът е бил проследен от радарите на румънските ВВС, вдигнати във въздуха са били два германски изтребителя Eurofighter Typhoon и два румънски F-16, докато сигналът му е бил изгубен – над румънска територия. Няма обаче данни за удар и щети, съобщава румънското министерство на отбраната.

Разказът на министерството е доста интерес – дронът е влязал в област Тулча в 0:20 минути, като изчезва от радарите при Килия Веке, т.е. изминал е около 8 километра над румънска територия. Появява се обаче в Молдова, като се връща обратно в Румъния – този полет е около 12 минути и тогава, в 0:59 часа са вдигнати румънските F-16. Но в 2:30 часа те се връщат в базата си, след като германските изтребители са се върнали в 1:50 часа – без повече да открият безпилотния летателен апарат и без да има регистрирани и досега сигнали на телефон 112 за удар с дрон и някакви щети.

Припомняме, че при предишната руска въздушна атака, когато беше поразено румънското дунавско пристанище Измаил, беше подпален и кораб в румънски води – Още: Евакуация в Румъния: Дрон от войната в Украйна запали кораб с опасен товар в река Дунав (ВИДЕО)

Източник: румънско министерство на отбраната