Пентагонът одобри продажба на оборудване за "Пейтриът" на Украйна

Държавният департамент на САЩ одобри потенциалната продажба на Украйна на оборудване за поддръжка на системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ (Patriot) и свързано оборудване на стойност 105 милиарда долара, съобщи днес Пентагонът, цитиран от Ройтерс. Основните изпълнители по договора за продажба ще бъдат „Ар Ти Екс Корп“ и „Локхийд Мартин“.

Междувременно двама високопоставени представители на американската армия пристигнаха на необявено посещение в Киев и ще се срещнат с украински военни командири, законодатели и с президента Володимир Зеленски, съобщи изданието „Политико“, цитирано от БТА.

Американските представители – министърът на сухопътните сили Дан Дрискол и началникът на Генералния щаб на армията Ранди Джордж – ще се фокусират върху ангажирането на украинските власти с мирния процес с Русия, който е в застой, добавя „Политико“.

Дрискол планира да се срещне и с руски представители на по-късна дата, отбелязва в отделна статия и „Уолстрийт джърнъл“.

