Никола Цолов даде сериозна заявка преди ключовата квалификация в Будапеща

Българският пилот Никола Цолов записа четвърто време в единствената свободна тренировка на Формула 2 преди Гран при на Унгария. Българският пилот на Кампос Рейсинг направи най-добрата си обиколка на 4.381-километровото трасе "Хунгароринг" за 1:30.857 минути, а първите 20 завършиха в рамките на около една секунда. Така Българския лъв даде сериозна заявка преди квалификацията този следобед, която ще бъде ключова за развитието на състезанията в събота и неделя.

Никола Цолов с четвърто време в свободната тренировка на "Хунгароринг"

Цолов бе 14-и при червен флаг в средата на сесията и точно 10 минути преди края на тренировката българинът постави най-добро време, което обаче бе отменено заради настъпване на бялата линия в последния завой. Така българинът бе върнат на шесто място, след което обаче направи рекордната си обиколка за четвърто. Първенец стана Дино Беганович с 1:30.720 минути, а вторият в генералното класиране Габриеле Мини изостана с 15 хилядни. Рафаел Камара, трети в шампионата, пък бе пети с 34 хилядни зад българина.

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Пистата "Хунгароринг" не предоставя много възможности за изпреварване, като самият Цолов я сравни с пистата в Монако, само че без стените. Никола осъзнава добре, че позицията в квалификацията е от изключително значение, тъй като в спринта и основното състезание почти няма да могат да се правят изпреварвания. Иначе Цолов е категоричен лидер в генералното класиране със 161 точки, Мини е втори със 134, а Камара е със 125, след като спечели основното състезание на "Спа-Франкоршан" преди седмица.

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