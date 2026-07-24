Макс Верстапен може да се размине с трансфер в Макларън при едно условие

Бъдещето на Макс Верстапен във Формула 1 отдавна е отворен въпрос, но най-накрая изглежда, че от Ред Бул са направили първа положителна стъпка, за да го убедят да остане. Нидерландецът е един от най-откритите критици на новите болиди, като многократно е споделял недоволството си и дори намекна, че може да се откаже от спорта след края на сезона, тъй като карането не му доставя удоволствие. Другият вариант пред четирикратния шампион включва преминаване в друг отбор, който се е подготвил за промените по-добре от "биковете".

Ред Бул може да убеди Верстапен да остане в отбора

Както е известно, Верстапен има клауза в договора си, която предполага, че може да напусне, ако не е в Топ 2 на класирането при пилотите преди лятната пауза. Сезонът във Формула 1 ще бъде прекъснат след предстоящото Гран При на Унгария този уикенд, а нидерландецът очевидно няма шанс да се бори за челните позиции. По тази причина през последните месеци се завъртяха спекулации, че Верстапен може да премине в Мерцедес. Тази възможност до известна степен отпадна, като новият кандидат за услугите му е Макларън.

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Гневът на Верстапен към болида в последните няколко състезание само подхраниха спекулациите за бъдещето му, като представителите на пилота се срещнаха с Макларън, за да обсъдят евентуална възможност за трансфер. Имаше дори разговори за потенциална сделка за размяна с Оскар Пиастри, но през последните седмици тези слухове утихнаха и има ясна причина за това. А след последното състезание на "Спа" ситуацията се промени напълно. Преди Гран при на Белгия, Ред Бул премина към задно крило със стари спецификации след проблемите си в предните няколко старта, и тази ключова промяна даде незабавен резултат.

Верстапен си осигури място на първа редица на старта, а след това завърши на трето място, и това обнадеждаващо представяне с предишния модел може да се окаже ключово за оставането му в отбора. Коментаторът на "Sky Sports" Тед Кравиц счита, че промените, които "биковете" са внесли в болида си, ще помогнат да се запази щастието на Верстапен и по този начин ще увеличат шансовете му да се откаже от преминаване в Макларън.

"Е, те вече са свършили половината работа, само остава да го върнат на подиума. Много е просто. Ако държат Макс Верстапен доволен, той ще остане в отбора, стига да смята, че може да печели състезания", разкри Кравиц. "Ако печели, може да погледне към Макларън и да си каже, че те не са по-близо до това да се съревновават с Мерцедес, отколкото Ред Бул. Така че половината от работата беше да върнат Верстапен обратно на подиума, другата половина е, че пакетът от подобрения, който Ред Бул внедри наскоро в болида, работи и те са изминали значителна част от пътя към целта."

Пилотите във Формула 1 обикновено вземат решение за бъдещето си за следващия сезон по време на лятната пауза, която започва след Гран при на Унгария следващия уикенд, така че е възможно да има още новини. Но към момента Ред Бул са направили достатъчно, особено с промените в задното крило, за да убедят четирикратния шампион да остане.

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