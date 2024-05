С пълна газ по цялата писта: Обиколка по учебник за Макс Верстапен (ВИДЕО)

ОЩЕ: Няма кой да го спре: Верстапен потрепери, но взе петата си победа от началото на сезона във Формула 1

След второто място за Верстапен в Маями и победата на Ландо Норис преди 2 седмици, Макс се върна на обичайната за него първа позиция. Но титлата във Формула 1 не бе единствената победа този уикенд за нидерландския пилот. Макс е съчетал състезателните си задължения, карайки физически за Ред бул на „Имола“ и състезавайки се онлайн за „Team Redline“ в онлайн света. Верстапен и тимът му печелят 24-часовата виртуална напревара на Нюрбургринг.

За най-бързите пилоти на планетата следва състезание по улиците на Монте Карло. В контекста на предстоящата надпревара в Монако си припомняме обиколката на Макс Верстапен, с коята миналата година спечели полпозишън в квалификацията.

Max Verstappen's 2023 Monaco pole lap



Sector 3, skimming the walls, taking up every single inch of the track, pushing to the absolute limit



Pure art.pic.twitter.com/jHPg7B3iao