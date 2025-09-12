13 години след смъртта на Уитни Хюстън: Излезе нова песен с нея (ВИДЕО)

Тринадесет години след смъртта на Уитни Хюстън излиза нова нейна песен. За това е отговорен английският певец Калъм Скот. Сингълът е дует между Скот и Хюстън, баладична интерпретация на вечната "I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)", като се използват оригиналните вокали на покойната певица.

„Това беше нещо, за което не можех дори да мечтая, че ще се осъществи, и фактът, че мога да го направя, е една от най-големите награди в кариерата ми“, казва Скот за "Асошиейтед прес". Гласът на Хюстън, благодарение на майка му, звучи през детството му и той смята певицата за един от най-влиятелните изпълнители в своя живот и живота на много други.

Повече за дуетната му песен с покойната Хюстън

Начинанието не би било възможно без одобрението на редица страни. Особено на Пат Хюстън, снаха на Уитни и управител на компанията Primary Wave, която придобива правата върху хитови песни на изпълнителката през 2022 г.

Пат Хюстън казва, че идеята на Скот за "I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)" всъщност е дошла от Primary Wave. Компанията е била запозната с кавър изпълнението на живо на песента от Скот, когато той е подгряващ музикант на концерт на Ед Шийран през 2024 г. На това турне Скот превръща класиката от 1987 г. в балада, като я смесва с "Dancing On My Own" на Робин.

След като чува какво може да направи Скот с песента, като я превърне от поп песен във вълнуваща балада и предвид, че през 2025 г. се отбелязват 40 години от началото на музикалната кариера на Хюстън, Пат се съгласява. Това е още един повод за празнуване. „Аз казах, знаеш ли, това е лесно. Това е стилът на Хюстън. Така че, хайде да го направим“, казва тя.

„Уитни бе изпълнител на балади и затова ние всички се влюбихме в нея. И Калъм превърна песента в красива балада“, допълва Пат Хюстън.

Песента ще бъде част от новия албум на Скот "Avenoir," който ще излезе на 10 октомври.

Източник: бТА