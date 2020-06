A to JazZ Concerts открива първата серия от джаз концерти в София този уикенд

И през този юли столицата ще посрещне серия от качествени джаз събития. 7-те специални концерта от поредицата A to JazZ Concerts ще зарадват всички фенове на музиката на живо в три уикенда с някои от най-добрите български изпълнители. Вълнуващите срещи предстоят на лятната сцена на НДК – „Платформа А6“. Музикалното пътешествие започва на 3 юли с Белослава, продължава на 4 юли с „Ангел Заберски квартет“ и на 5 юли с Теодосий Спасов и Влатко Стефановски. Началото е в 20 ч., а мястото е съобразено с всички предпазни мерки, включващи необходимата дистанция, както и специална дезинфекцираща кабина с озон.

Екипът на A to JazZ обединява усилия със Столична община и Национален дворец на културата в желанието си да подкрепи артистите в настоящата извънредна и нелека ситуация. 7-те събития са с ограничен капацитет, а всеки закупен билет е пряка подкрепа както за бъдещето на самия фестивал A to JazZ, който тази година понесе сериозен удар, така и за музикантите, чиято работа е силно ощетена през последните месеци. Пропуските са вече в продажба в EpayGo, a програмата обещава незабравими споделени мигове. 3 юли (петък) е отреден за ударно начало на A to JazZ Concerts с един различен фънки прочит на музиката на Белослава през последните две десетилетия. Нейни спътници ще са невероятните Антони Рикев, Радослав Славчев, Николай Данев, Елена Кокорска и Денис Попстоев. Те ще представят и част от новия пети студиен албум на певицата, която не спира да омагьосва с един от най-обичаните и стоплящи гласове на родната сцена.На 4 юли (събота) ще се насладим на завладяващите изпълнения на „Ангел Заберски квартет“, съставен от Ангел Заберски-син (пиано), Мишо Йосифов (тромпет), Стоян Янкулов - Стунджи (ударни) и Борис Таслев (бас). Те са добре познати на публиката както заедно, така и със своите индивидуални изяви, обхващащи цялата палитра на джаз музиката. За първи път на живо, след наложената премиера онлайн, ще можем да чуем новия им албум с авторска музика, с присъщите оптимистични джазови композиции и голяма доза майсторски импровизации. В неделния ден на 5 юли Теодосий Спасов и Влатко Стефановски ще срещнат публиката със своето общо музикално търсене, което излиза извън границите на обиграната виртуозност и зоната на комфорт, за да се превърне в едно истинско приключение на двама приятели, разказващо приказки от културата на Балканите.София е джаз, а радостта е споделена. Очакваме Ви през месец юли, началото е този уикенд.Подкрепете българската музика, забавлявайте се с A to JazZ Concerts! Събитията от A to JazZ Concerts са част от Културния календар на Столична община, билетите са 7-те концерта са достъпни тук: https://epaygo.bg/epaygo/event/a%20to%20jazz За повече информация следете сайта atojazz.bg и официалната фейсбук страница на A to JazZ Festival