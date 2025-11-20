Студио Actualno:

"Ако можех", а те го могат: Михаела Маринова и Тино докосват феновете с емоционален дует (ВИДЕО)

Двама от най-харесваните млади български изпълнители - Михаела Маринова и Тино, зарадваха феновете си с неочакван общ сингъл, който излезе днес, 20 ноември. Творческият тандем създава един емоционален дует, който носи заглавието "Ако можех" - песен, изпълнена с дълбоки чувства и нежна мелодия. С гласовете си като артисти те успяват да докоснат сърцата на своите фенове, а неочакваната им съвместна песен е още едно доказателство за безспорния им талант. 

Любовта и тишината

Михаела Маринова и Тино влизат за първи път заедно в студио по време на последното издание на творческия лагер Sofia Songwriting Camp 2025, който се проведе в началото на октомври.

Неочакваната им творческа среща започва с откровен и искрен разговор за това кой с какви идеи би бил полезен за другия. Именно този диалог създава основата, върху която деликатността на Тино и изключителното вокално майсторство на Михаела се преплитат по неповторим начин.

"Споделихме си, че всеки тайно е фен на другия и харесва творчеството му. Решихме да се предизвикаме като си поставихме условие да пеем и звучим така, както никога не сме в песните си или поне не толкова често", пише във Facebook Михаела Маринова.

Резултатът е невероятен: гласът на Михаела звучи по-мек и емоционален от всякога, докато Тино успява да разгърне пълния си вокален потенциал, представяйки се по начин, който рядко сме имали възможност да чуем досега.

"А ако знаехте само… Как си поплакахме дружно от щастие, че правим това, което обичаме и създаваме тази красота, наречена музика - щяхте да плачете заедно с нас.", откровена е изпълнителката.

Двамата, с помощта на шведския продуцент Emil Hovmark, създават музиката на една от най-емоционалните и нежни български песни, която е озаглавена "Ако можех". Текстът е написан от Михаела и Тино.

Режисьор на видеото към сингъла е Рая Руменова, която успява да изгради сложните образи на любовта и тишината, от която тя понякога има нужда. 

Ева Петрова
