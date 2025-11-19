Доброволно изгубени в "Languorland": SCOTOPIA с втори албум и концерт в София

Алтернативната рок група Scotopia отбелязва ноември с три силни акцента: издаването на втория си студиен албум "Languorland", премиерата на видеото към първия сингъл "KeepSake" и концерт в клуб Mixtape 5 на 26 ноември. Албумът излиза официално днес (19.11) във всички дигитални платформи, а клипът ще бъде представен само след няколко дни – на 21 ноември в YouTube канала на бандата.

"Languorland" включва 12 авторски композиции, създадени в рамките на последните две години като естествено продължение на дебюта на Scotopia "Cimmerian Red" (2023). Албумът е записан през пролетта на 2024 г. в студио Audioslot с продуцент Васко Райков (Odd Crew), с когото групата работи от 2021 г., още от спечелването си на конкурса "Силата на НЕизвестните" на радио Тангра Мега Рок и записа на "Thumbsucker". Връзката между бандата и Райков вече се е превърнала в силно творческо партньорство, което носи автентичната енергия на групата. "Записваме на живо, всички заедно в едно помещение. Така песните дишат, енергията е истинска, а комуникацията между нас се усеща дори само с поглед", споделя вокалистът Пламен Михайлов.

Точно този подход придава на "Languorland" суровото и живо звучене, максимално близо до концертното присъствие на Scotopia. Заглавието произлиза от languor: състоянието на физическа и психическа умора, което се усеща в темите на албума. Languorland е като вътрешна територия, в която всяка от 12-те песни е отделно преживяване, описано с една дума. Заедно те изграждат емоционална карта на албума като земя на съпротива, изтощение и изразяване. В интервю на Пламен за подкаста ZVUK може да чуете цялата история зад заглавието и песните в албума директно от първо лица.

Първият сингъл "KeepSake" е един от най-спонтанните моменти в албума. Музикалната му основа възниква по време на проверка на нивата преди репетиция и остава почти непроменена до днес. С типичния за групата баланс между самоирония и уязвимост, текстът говори за "финото изкуство да не спираш да разочароваш", себе си или другите, дори когато знаеш, че историята ще се повтори. Това е песен за цикличността на човешките грешки и способността да откриваш позитиви дори в разочарованията.

Видеото му е режисирано от басиста Йордан Паунов, а локацията е естественият втори дом на бандата в репетиционната в Заводъ 33 в минималистична, непретенциозна атмосфера, в която групата просто свири на празен декор, съсредоточена в самата песен. То излиза с официална премиера в петък, 21.11. в 11:00 в YouTube канала на групата.

На 26 ноември Scotopia ще представят "Languorland" и на живо пред публика с концерт в Mixtape 5, Side B. Специален гост ще са RUSITA & Live Band, авторският проект на Русита Боева, позната като вокал на група Ревю. Бандата, създадена като продължение на Rusita Acoustic, представя оригинална поп-рок музика с фънк, блус и R’n’B нюанси и поетични текстове на български. На сцената ще се качат Владислав Зидаров, Русита Боева, Любо Иванов, Драгомир Милев и Тервел Вълчанов. За Scotopia предстои да представят новия си албум и в Пловдив, на 5 декември, в клуб Download с участието на One Day Less.

SCOTOPIA са:

Пламен Михайлов – вокали и китара

Михаел Найденов – барабани

Йордан Паунов – бас китара