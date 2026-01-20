Любопитно:

Atmosphere се завръщат в София с Phere & Loathing: The Unamerican Tour

Легендарното американско хип-хоп дуо Atmosphere се завръща в София на 7 май 2026 г. с турнето Phere & Loathing: The Unamerican Tour – концерт, който носи истории за белезите, оцеляването и музиката, която пораства заедно със своята публика. Събитието ще се проведе в Sofia Live Club, по покана на Sofia Live Festival.

Вече повече от две десетилетия Atmosphere следват собствен, независим път с впечатляваща последователност и продуктивност. Дуото от Минеаполис има зад гърба си над двайсет студийни албума, EP-та и съвместни проекти, изграждайки наследство, в което честността, уязвимостта и човешката откровеност са поставени в центъра на музиката. През годините Atmosphere непрекъснато се развиват, без да губят връзка с корените си и с публиката, която израства заедно с техните песни.

Творчеството им разказва за съмненията и вътрешните конфликти, за любовта и приятелството, за бърнаута, грешките и усилието да продължиш напред. Slug е утвърден като един от най-силните разказвачи в независимия хип-хоп с лични, въздействащи текстове, които оставят траен отпечатък, докато отдават почит на артистите и авторите, оформили неговия път. Ant изгражда звуковата среда около тези истории, черпейки вдъхновение от соул, фънк, рок, реге и златната ера на хип-хопа, създавайки собствен, разпознаваем почерк и ритмичен гръбнак за песни за живота, напрежението и паденията.

Atmosphere са своеобразен музикален водач, с всеки нов албум те предлагат ново пътуване, което съпровожда поколения слушатели през различните етапи на живота.

Още за предстоящия концерт

Концертът на 7 май е част от изключително лимитиран формат и представлява рядка възможност за феновете да се срещнат с Atmosphere в интимна клубна среда. Това е събитие, което надхвърля стандартния концертен формат и превръща вечерта в специална среща между артисти и публика, без дистанция, без филтър и без повторение.

Гостуването им в София ще бъде със специалното участие на Sage Francis и ZooDeVille, а турнето е силно напомняне как звучи независимият хип-хоп, когато все още има смисъл, позиция и дълбочина.

Sage Francis, основател и CEO на Strange Famous Records, е сред най-влиятелните и разпознаваеми лирици на независимия хип-хоп. Той се утвърждава в началото на 2000-те с победи в престижни MC битки и с албума "Personal Journals", който въвежда поетичен и социално ангажиран език в жанра. И днес Sage Francis остава ключов глас на сцената, известен със своята директност, дълбочина и безкомпромисна позиция.

Завръщането на Atmosphere идва след изключително емоционалното им първо гостуване в България през 2024 г., когато бяха хедлайнери на Sofia Live Festival. Тогава Шон "Slug" Дейли и Антъни "Ant" Дейвис закриха последния фестивален ден с взривяващ сет, удължен до последната възможна минута заради екзалтираната публика. София беше една от едва двете европейски спирки от турнето им, редом с Амстердам, момент, който превърна първата среща с българската публика в запомнящо се преживяване и за двете страни.

На 7 май 2026 г. Atmosphere се завръщат, за да продължат този честен и личен разговор чрез музика - такъв, какъвто само те умеят да водят.

Продажбата на билети за събитието ще стартира на 22-ри януари точно в 10 ч. на www.sofialivefest.com, а на 23-ти - в мрежата на Eventim и партньорските каси.

