Блестящ виртуозен спектактъл на 4 рояла омагьоса Античния театър в Пловдив

Почитатели на класическата музика, не само от Пловдив, а и от цяла България, дойдоха в Античен театър за виртуозния спектакъл "Световно известни оперни увертюри на 4 рояла" на Baynov Piano Ensemble. Времето беше истински подарък за открит концерт: топъл пловдивски ден и прохладна, звездна вечер — идеалната рамка за музика под небето. На сцената бяха проф. Томислав Н. Байнов (България/Германия), Даниела Манусарди (Италия), Зузана Суханова (Словакия), Соня Ашкар (Германия), Луиджи Казели (Италия), Тинг Йоен (Китай/Германия), Светлана Аннатоли (Германия/Канада) и Хайнрих Байзе (Германия).

Проф. Байнов представяше всяко произведение — разказваше истории за авторите и тяхната епоха и с лекота обясни какво отличава соловото пиано от ансамбловото свирене.

Проф. Томислав Байнов е роден в София, възпитаник на българската и немската клавирни школи, той концертира на пет континента и от 1989 г. е основател на Baynov Piano Ensemble — ансамбъл, който систематично развива клавирната литература "от 6 до 32 ръце" и поставя програми от един до осем рояла. Проф. Байнов е дългогодишен преподавател в Държавния музикален университет в Тросинген, Германия, а ансамбълът има над 15 записа и участия на водещи сцени по света — формат, който на практика превръща роялите в "пиано-оркестър".

Кои произведения бяха в програмата

Програмата поднесе обичани произведения от Моцарт ("Сватбата на Фигаро", "Дон Жуан"), Бетовен (увертюра "Егмонт"), Вагнер ("Полетът на валкюриите"), Чайковски ("Евгений Онегин"), Росини ("Крадливата сврака"), Гуно ("Фауст"), Франц фон Супе ("Поет и селянин"), Бизе ("Кармен") и др. Творбите прозвучаха в концертни транскрипции за четири рояла, стъпили върху оригиналния авторски текст; само при "Кармен" имаше фини стилистични добавки.

Публиката аплодира правостояща двата биса: "Tritsch-Tratsch-Polka" на Йохан Щраус и енергичния "Танц със саби" от Арам Хачатурян — блестящ финал на вечерта.

Събитието е част от Културния календар на град Пловдив и форума Music of the Ages. Организатор и продуцент: Blue Hills.