Майсторските цигулки от Колекция Stradivarius отново на фокус в програмата на 26-ия Европейски музикален фестивал

Едно от най-значимите български събития за класическа музика - Европейски музикален фестивал, ще стартира пролетния си дял в края на м. март тази година с амбициозна програма от концерти на изтъкнати световни и български изпълнители. 26-ото издание на фестивала е част от Календара на културните събития на Столичната община и се реализира от агенция "Кантус Фирмус" с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столична община.

Феноменалният руски пианист Михаил Плетньов, в партньорство със Софийската филхармония, ще открият форума на 26 март в зала "България" с програма от творби на Бетовен и Шуберт. На пулта ще застане израелският маестро Михаил Шехтман, един от най-обещаващите диригенти на своето поколение. През пролетния сезон ще гостуват също елитният Виенски камерен оркестър, солистите Марио Хосен, Стефан Буркхарт (Дания), Ларс Андерс Томтер (Норвегия), диригентите Георги Димитров, Максим Ешкенази, Ивайло Кринчев, Георги Патриков, както и виртуозният ансамбъл за клезмер музика Sirba Octet, съставен от музиканти от Оркестъра на Париж и Националния оркестър на Франция.

Още: С искане за достойно заплащане: Музикантите от БНР спират изявите си

Сред акцентите в есенния афиш са два концерта на прочутия Пражки камерен оркестър (Чехия), ансамбъл с богата история и традиции, Трио "Семпер" от Испания, концерт на СО на БНР с диригент Константин Илиевски и солист Атанас Кръстев, както и рецитал на пианиста Людмил Ангелов.

Майсторските цигулки и техният неповторим звук отново ще фокусират вниманието на фестивалните ценители през тази година. След големия успех на цикъла "Колекция Stradivarius", реализиран за първи път през 2025 година, екипът подготвя втория сезон на поредицата с изявите на забележителни български инструменталисти. На 29 март предстои вълнуваща среща с Албена Данаилова, първата жена концертмайстор в историята на Виенската филхармония и вдъхновен посланик на европейския музикален дух, която ще свири на ценната си цигулка Stradivarius "ex Hämmerle" (1709). Сред участниците е и виртуозният Веско Ешкенази, дългогодишен водач на Кралския Концертгебау оркестър в Амстердам, с уникален инструмент Guarneri от 1742 г. Към солистите се присъединява и чаровната Мила Георгиева (цигулка Stradivarius "Montbel"), концертмайстор на Симфоничния оркестър на Югозападното германско радио – Щутгарт, която този път ще си партнира с изтъкнатия виолончелист Атанас Кръстев под диригентската палка на маестро Григор Паликаров. Всички те ще се изявят на една сцена с Оркестър Cantus Firmus, а специален бонус за меломаните е камерният концерт на Лия Петрова и Людмил Ангелов на 15 април. Всяко от четирите събития ще разкрие и част от вълнуващата история на съответния музикален инструмент, чийто път през вековете свързва различни поколения и човешки съдби чрез силата на изкуството.

През 2026 г. "Европейски музикален фестивал" продължава да развива своите водещи приоритети за подкрепа на младите музиканти. Предстоят дебютни изяви на талантливите цигулари Олга Дойкова и Владимир Меранлиев, ученици от Бургаското музикално училище, Ива Маринова (цигулка) и Наума Найман (виолончело), които продължават своето обучение в Швейцария, концерти на Биг бенда на НМА с ръководител Мишо Йосифов, Национална младежка филхармония с диригент Славил Димитров – сборен оркестър от възпитаници на училищата по изкуства от цяла България, оперната постановка "Бохеми" на Учебния оперен театър на НМА, музикално-танцовия спектакъл "Европа танцува", а също концерт по повод 105-годишнината от създаването на Националната музикална академия. В рамките на форума ще се реализира и Петото издание на Националния конкурс за млади инструменталисти "Кантус Фирмус", чийто заключителен концерт ще се състои на 8 ноември.

Още: Носителката на "Грами" - Ledisi, с ексклузивен първи концерт в България

Билети за концертите от Европейски музикален фестивал са налични в мрежата на Eventim и на касата на зала "България". Организаторите предлагат и възможност за преференциални цени при закупуване на абонамент за четирите концерта от "Колекция Stradivarius", както и за малки цикли от по 2 концерта: "Сцена на талантите", "Европейски звезди", "Клубни вечери", "Пражки камерен оркестър", "Камерни диалози".

В края на 2025 г. "Европейски музикален фестивал" получи новия лейбъл за качество Remarkable Arts Festival 2026/2027, присъждан от платформата Europe for Festivals, Festivals for Europe. Отличието е международно признание за високото художествено ниво на форума, неговата ангажираност към публиката и ясно изразеното му европейско измерение.

Още: Любо Киров носи музиката на бъдещето с "Футурофония" и национално турне