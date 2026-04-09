BTS стартира световно турне след силния прием на новия албум

Мегазвездите на кей-попа BTS започват днес световното си турне, въодушевени от успеха на новия си албум, който оглавява световните класации, и от грандиозния концерт в центъра на Сеул, отбелязал завръщането им. "Към всички ARMY (общността от фенове на BTS, бел. ред.), които ще дойдат, не забравяйте да се облечете добре!!", написа един от членовете на групата - Джимин, на платформата им Weverse, предаде АФП.

Повече за турнето на BTS

С 85 планирани концерта в 34 града по целия свят, дългоочакваното турне, което започва в Коян, може да надмине по приходи неотдавнашната концертна обиколка Eras Tour на Тейлър Суифт, смятат анализатори.

BTS ще посетят Азия, Северна Америка, Латинска Америка и Европа. Групата ще има два концерта в Париж през юли.

"Всички бяхме съгласни, че най-важното за един певец е концертът", каза Джин от BTS в съобщение, публикувано няколко часа преди шоуто.

"Искаме да се срещнем с публиката по целия свят възможно най-скоро и, тъй като това е първото ни световно турне от дълго време насам, искаме да усетим от първа ръка културата и атмосферата на концертите във всеки регион".

Първите концерти от турнето са днес, на 11 и 12 април на стадиона в Коян, с 40 000 зрители на вечер, или общо близо 120 000. Градът, който се намира на около петнадесет километра северно от столицата Сеул, вече е оцветен в лилаво, емблематичния цвят на групата.

Често възприемана като най-голямата момчешка група в света, BTS се събра на сцената в пълен състав за първи път миналия месец след пауза от близо четири години, дължаща се на задължителната военна служба на седмината ѝ членове. Концертът им на площад "Гуангуамун" пред историческия дворец Гьонбокун, събра около 100 000 фенове според лейбъла им. Излъчването му по Netflix привлече 18,4 милиона зрители по целия свят, съобщи стрийминг гигантът.

Новият албум на групата

Най-новият албум на BTS, ARIRANG, е представян като отражение на корейската идентичност на момчешката група. Той черпи името си от традиционна корейска народна песен, изразяваща носталгия и раздяла, често считана за неофициален национален химн на Южна Корея.

С този албум групата иска да премине отвъд темите за тийнейджърската болка и вътрешните конфликти, за да навлезе "на място, където се вглежда по-дълбоко" в себе си, отбеляза пред АФП Ким Чон-соб, автор на "Вселената на BTS", книга, достъпна само на корейски.

Описвайки турнето като началото на нова глава, Ким Чон-соб счита, че настоящите световни проблеми като войни, етнически и религиозни конфликти биха могли да намерят отражение в тяхното творчество.

В тази силно конкурентна индустрия много кей-поп групи са били принудени да сложат край на кариерата си след военната си служба - ситуация, от която групата успя да се измъкне.

BTS наскоро стана първата кей-поп група, която заемаше челното място в американската седмична класация Билборд 200 в продължение на две поредни седмици с новия си албум, докато песните им също бяха на първите места в няколко класации на Спотифай.

"Това е изключително важно за бъдещето на кей-културата и на корейската нация, защото означава, че безпрецедентният растеж на нейната мека сила ще продължи", смята американският социолог и професор в Университета на Пенсилвания Сам Ричардс.

Зад продължаващото господство на BTS стои силата на ARMY, широко призната като една от най-организираните фен общности в света.

"BTS изградиха своята фенска общност благодарение на социалните мрежи и прякото взаимодействие с публиката, преди индустрията да разбере напълно как да го прави, особено с платформи като X и СаундКлауд", отбелязва пред АФП Джеф Бенджамин, кей-поп колумнист за "Билборд".

"На членовете на ARMY никога не е било създавано впечатлението, че са просто потребители, а по-скоро приятели и участници в историята на BTS, което направи възхода на групата дълбоко личен", допълва той.

Източник: БТА