За последната година: Администрацията е искала подкуп от почти половината българи

През последната година на 4 от 10 български граждани, ползвали услугите на администрацията, е поискан подкуп или подарък. Съгласили са се почти всички - трима от тези четирима.

Това показват данни от Системата за мониторинг на корупцията към Центъра за изследване на демокрацията, които бяха обявени на публична дискусия в Дома на Европа в София.

Корупционният натиск и корупционното участие в България са достигнали най-високите си стойности за последните 27 години, показват още данните на Центъра за изследване на демокрацията.

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Според изследването страната е изправена не пред временен ръст на корупцията, а пред задълбочаваща се структурна криза на доверието в институциите. Докладът проследява механизмите на завладяване на държавата, уязвимостите в публичното управление и влиянието на стратегическата корупция върху демократичните процеси.

"Усещане за корупция"

Държавите-членки на ЕС трябва да предвидят общи минимални равнища на санкциите за корупционните престъпления и да гарантират, че максималните санкции не са твърде ниски, заяви ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чобанова, която откри дискусията.

Източник: БГНЕС

"Към днешна дата 71% от европейците смятат, че корупцията е широко разпространена в тяхната страна. Почти същия дял европейци - 69%, смятат, че случаите на корупция на високо ниво в тяхната страна не се разследват и не се наказват ефективно, а в България този процент е дори по-висок - 76% от хората", допълни тя.

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От своя страна програмният директор на Центъра за изследване на демокрацията Руслан Стефанов обясни защо точно в настоящия момент е важно да се говори за антикорупция, предаде БНР.

"Българското правителство получи исторически мандат за противодействие на корупцията. Предходният такъв мандат беше правителството на Иван Костов. На второ място, това е изключително сложната геоикономическа и геополитическа среда, която превръща корупцията не просто от инструмент за добро управление, а в инструмент за натиск също, инициирано от чуждестранни агенти", коментира Стефанов.