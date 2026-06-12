Кабинетът "Радев":

Директорът на НДК каза каква заплата взима

12 юни 2026, 12:17 часа 1258 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Директорът на НДК каза каква заплата взима

Изпълнителният директор на Националния дворец на културата (НДК) Андрияна Татарова отговори на критиките на министъра на културата Евтим Милошев относно финансовото състояние на дружеството и размера на възнаграждението й и това на ръководството. " Не получава възнаграждение от над 13 000 евро месечно, каквито данни бяха изнесени по-рано. В момента средното ми месечно възнаграждение достига около 9 773 евро", каза в ефира на Нова нюз тя.

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Тя подчерта, че сумата е динамична. "Възнаграждението не е фиксирано, а се променя на тримесечие в зависимост от постигнатите финансови показатели и критерии", поясни директорът на НДК и отбеляза, че до август 2025 г. заплащането е било значително по-ниско – в диапазона около 2 200 - 2 900 лв.

По думите на Татарова, увеличението е настъпило след установени несъответствия във формулата за изчисление, коригирани след разговори с Министерството на културата и Агенцията за публични предприятия.

В отговор на критиките за загубите

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Повод за размяната на реплики станаха и изнесените от министър Милошев данни, според които НДК е натрупало загуби от близо 49 млн. евро. В своя защита Татарова представи различна картина на финансовото състояние на институцията. Според директора, загубите са значително намалени, а приходите отбелязват ръст.

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"Не виждам основание за оставка, при положение че законът е спазен и резултатите са положителни", заяви тя, категорично отхвърляйки възможността за доброволно напускане на поста.

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НДК заплата Евтим Милошев Андрияна Татарова
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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