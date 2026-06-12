Kaufland кани малките откриватели на вълнуващ урок за бъдещето на планетата

Серия от събития за Антарктида ще се проведат през юни и юли на „Сцена Централни хали“

Как ледовете на Антарктида управляват времето в Европа, какво е усещането да споделяш ежедневието си с пингвините и как всеки от нас може да бъде еко-герой в ежедневието си? На сцена „Централни хали“ изследователят и журналист Живко Константинов ще разкрие отговорите на тези и още много вълнуващи въпроси. Младите откриватели и техните родители ще имат възможност да се докоснат до магията на Ледения континент в рамките на всяко от четирите безплатни събития „Антарктика - урок за бъдещето на планетата“ на 18 и 25 юни, както и на 6 и 22 юли от 10:30 ч. в Централни хали.

Всяка среща ще започва с прожекция на 24-минутния документален филм „Експедиция Антарктика“ на Живко Константинов, последвана от интерактивна беседа. Участниците ще имат възможност да задават въпроси и да се запознаят отблизо с работата на българските полярни изследователи, живота на Ледения континент и опазването на природата.

По време на дискусиите специално внимание ще бъде отделено на климатичните промени и тяхното отражение върху планетата, както и на ежедневието и предизвикателствата пред учените, работещи в едни от най-суровите условия на Земята. Участниците ще научат повече и за принципите на устойчивото потребление и практиките за намаляване на отпадъците, включително Zero Waste. Чрез лични истории и впечатления от своите седем посещения на Антарктида, Живко Константинов ще разкаже повече за живота и работата на изследователите в една от най-недостъпните точки на планетата. Проектът цели да стимулира интереса на младите хора към географията и природните науки, като същевременно насърчава отговорно отношение към природните ресурси и устойчив начин на живот.

Инициативата е част от мисията на „Сцена Централни хали“ да бъде място за срещи с вдъхновяващи личности, знания и каузи, които насърчават активното гражданско и екологично съзнание.

Допълнителна информация за културната програма на пространството, както и детайли за предварителна регистрация и билети за отделните събития се публикува регулярно на www.sofia-hali.bg и в социалните мрежи.