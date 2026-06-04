Българите от JamBure се включват към концерта на Fun Lovin' Criminals

След по-малко от месец култовото нюйоркско трио Fun Lovin’ Criminals се завръща в България с голямо шоу на 20 юни в клуб FOMO. Към тях на сцената ще се присъединят и музикантите от JamBure. Последни билети за събитието има в мрежата на Ticket Station на цени от 30 евро.

JamBure е акустичен квинтет от улични музиканти, който озвучава софийските улици вече повече от 8 години. Музиката им е микс от авторски песни и популярни хитове, пречупени през призмата на реге звучене и нестандартна комбинация от акустични инструменти - укулеле, кахон, мелодика, бас. Целта на групата е да превърне улиците и площадите на града в едно по-цветно място, на което хората да се забавляват.

Jambure започва като проект за забавление от трима съквартиранти - Евгений (вокал), Димитър Митата (бас) и Иван (укулеле), които живеят в центъра на София. Тримата решават, че могат да пренесат дългите джем сесии от квартирата на улицата точно пред тях. Освен че успяват да предизвикват голям интерес у преминаващите любители на музиката, привличат към състава си и още музиканти. Така към групата се присъединяват и Тодор Туту (кахон) и Румен Румбата (мелодика).

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Уникалният подбор на инструменти и акустичното звучене отварят вратите към различни необичайни събития и следват концерти на разнообразни сцени - от хижа, през двор на църква, до сватби, балове и протести.

През 2021 г. групата издава най-големия си хит "СНК" - ода за Софийските паркове и небрежното пиене на бирички на пейка през лятото, която и до ден-днешен може да се чуе от колонките на тийнейджърите в градинката пред Народния театър.

Впоследствие Туту напуска групата и на негово място се включва Юрий на кахона. За известен период от две години към групата се присъединява и Ивайло Маклията (китара).

След като издава още няколко песни, през 2025 г. JamBure започва да добива популярност и в социалните медии с видеата си на акустични и улични изпълнения, както на авторските си песни, така и на кавър версии на популярни шлагери. А през цялото време всички разходи на групата се покриват от спонсорството на доброжелателните минувачи.

След по-малко от месец групата ще повдигне духа на публиката с подгряващото си шоу, преди Fun Lovin’ Criminals да забият в клуб FOMO.

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С над 30 години на сцена зад гърба си, култовата нюйоркска банда продължава да доказва защо са сред най-магнетичните лайв банди в света. На концерта си в София Fun Lovin’ Criminals ще представят своя първи дългосвирещ проект с нов материал от 15 години насам. Това е седмият им студиен албум "A Matter of Time", който излезе миналата година и заяви категоричното завръщане на групата към характерния им суров, грууви саунд, в който рокът среща хип-хоп, фънк, блус и соул. Албумът е създаден от основателя, мултиинструменталист и продуцент Brian "Fast" Leiser и барабаниста Frank Benbini, а по микса и мастеринга работи носителят на "Грами" Tim Latham (ISP).

Последни билети за концерта на Fun Lovin’ Criminals и JamBure на 20 юни в клуб FOMO има в мрежата на Ticket Station на цени от 30 евро. Повече информация за събитието може да следите тук.