Българска фолклорна легенда оживява в електронен хит с над 12 милиона гледания

Среща на фолклорна магия и електронен звук, драматична история за забранена любов, над 12 милиона гледания за по-малко от 5 месеца, обеци, които са семейна реликва от легендарна личност – това е "Find me in another life (Grozdanka)" - проектът, който превърна класическа българска фолклорна песен в съвременен музикален феномен с глобално звучене.

Идеята за проекта се ражда още при първата среща на Ана-Мария с Кирил Здравков – основател и собственик на KVZ Music Ltd. "Още тогава видях невероятния вокален потенциал на Ана-Мария. Решихме да съживим "Грозданка", която не е експлоатирана толкова много, а в същото време е изключително силна българска фолклорна песен. С електронни аранжименти и английски текст като контрамелодия пресъздадохме универсалната история за вечната любов, която може да съществува в един, втори, трети живот.", споделя продуцентът.

Видеоклипът е заснет край Велико Търново с динамични кадри, които визуално следват ритъма на песента. Ана-Мария носи уникални обеци, семейна реликва, подарък от сестрата на Гео Милев и голямата любов на Борис Христов – символ на история и вечност, пренесени в съвременната музика.

"Работата с Ана-Мария беше вдъхновение – дисциплинирана, всеотдайна и с много красив тембър. Това я прави разпознаваема и изключителна в жанра", казва продуцентът. Ана-Мария допълва: "За първи път някой мислеше вместо мен за визията ми в клипа – и се оказа, че с Кирил сме една зодия – Лъв. Химията ни беше очевидна."

"Find me in another life (Grozdanka)" доказва, че традицията може да бъде модерна, актуална, глобално разбираема, достъпна и емоционално въздействаща.

