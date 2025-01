Български продуцент в музикална колаборация с европейска суперзвезда (ВИДЕО)

Един от най-утвърдените ни музикални продуценти Васил Иванов - The Editor влезе в плейлистите на водещите радиостанции в Европа, с новия си сингъл Want me Back - The Editor Remix. Проектът е съвместен с популярната немска певица и инфлуенсър, с над половин милион последователи, Катарина Богър (Katharina Boger). За близо 30 години активна музикална кариера The Editor е композитор и автор на множество сингли и ремикси под международни лейбъли.

Снимка: PR

Повече за партньорството им и песента

Идеята да работят заедно идва от самата Катарина. Впечатлена от музикалния му стил, тя се свързва с българския хитмейкър и му предлага колаборация. Песента за ремикс избират неслучайно. Сингълът "Want Me Back" е композиран в Лос Анджелис от продуцента Ник Търпин (Nick Turpin), известен със сътрудничеството си с Еминем, Джъстин Бийбър и Давид Гета, а вокалите са записани в студиото, в което работи съвременната поп икона Дуа Липа.

Съвсем естествено Want Me Back - The Editor Remix бързо добива популярност и става част от плейлистите на най-авторитетните музикални медии в Швейцария, Великобритания, Бразилия, Испания, Китай, САЩ и други, като го наричат "културен мост в електронната музика".

Още: Михаела Филева се раздели с лейбъла на Графа (ВИДЕО)

"Като възпитаник на Berklee College of Music в специалността "Електронна музика и саунд дизайн", имам лична мисия да разширявам границите на електронната музика и да показвам на публиката безграничния ѝ потенциал", категоричен е The Editor.

Снимка: PR

Още: Торино и Пашата започват годината с нов латино-регетон сингъл (ВИДЕО)

От своя страна Катарина потвърждава думите му, споделяйки, че стратегията ѝ в музиката е да работи с най-добрите артисти в световен мащаб. Именно затова избира и The Editor за съмишленик в новото си музикално приключение. През годините певицата е била рамо до рамо и с Джулиан Файфъл (Julian Feifel), продуцент на "No Angels" и София Рейес, както и с Тим Хос (Tim Hawes), продуцент на "Sugababes" и "Spice Girls". Неин вокален коуч е Робин Д. (Robin D), познат като ментор на Селена Гомес и Дженифър Лопес.