Войната в Украйна:

Четиримата италиански тенори се завръщат в София на 15 октомври

30 септември 2025, 16:45 часа 327 прочитания 0 коментара
Четиримата италиански тенори се завръщат в София на 15 октомври

След триумфа през пролетта, Четиримата италиански тенори се завръщат на сцената на Зала 1 на НДК на 15 октомври. Концертът обещава още по-богата програма, която ще пренесе публиката в сърцето на италианската вокална традиция. Под диригентството на маестро Лоренцо Бизари ще звучат популярни арии от най-обичаните опери и любими италиански канцонети – музика, която носи духа на белкантото. В програмата са включени шедьоври от Верди, Пучини, Доницети и Белини – композитори, превърнали гласа в най-съвършен инструмент за изразяване на страст, красота и драматична сила. Публиката ще чуе арии като "La donna è mobile" от "Риголето", "Che gelida manina" от "Бохеми", "Una furtiva lagrima" от "Любовен еликсир", "Nessun dorma" от "Турандот" и други емблематични произведения. Наред с тях ще прозвучат и вечните италиански песни – "O Sole Mio", "Volare" и "Caruso" – мелодии, които носят топлината, емоцията и непосредствения чар на Италия.

Кои са тенорите?

Още: Младите виртуози на ударните инструменти Аглея Канева и Александър Вичев с дебют в "Европейски музикален фестивал" 2025

Четиримата солисти – Уго Таркуини, Джани Лечезе, Алесандро Фантони и Анджело Форте – представят различни тембри и артистични индивидуалности, които се сливат в хармония. Всеки от тях има богата международна кариера: Таркуини е пял в Арена ди Верона и се е утвърдил с роли като Родолфо и Дон Хосе, Лечезе е отличаван за топлия си тембър и силно драматично присъствие, Фантони е възпитаник на Цюрихската опера, където дебютира в редица водещи роли, а Форте е изявен интерпретатор на Верди и участник в престижни италиански фестивали.

Маестро Лоренцо Бизари е дирижирал над 70 оперни и симфонични продукции и е свързан с водещи италиански сцени и фестивали. Под неговото художествено ръководство концертът обещава да бъде едновременно изискан и емоционален.

Съпроводът е поверен на оркестъра на Държавна опера – Варна, който ще допълни вокалното изкуство със своя професионализъм и музикален размах. Това е вечер, в която програмата съчетава силата на класическата опера с чара на популярните италиански песни. Билети: касите на НДК и в мрежата на Eventim.

Репортаж: Див, приказлив, адски талантлив: Роби Уилямс с изумителен концерт в София (СНИМКИ)

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Опера концерти Четиримата италиански тенори
Още от Музика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес