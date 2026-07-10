D2 превръща "100 години TOUR" в сцена за следващото поколение български музиканти

"100 години TOUR" на D2 е едно от най-очакваните музикални събития на годината и е много повече от поредица концерти. Освен среща с една от най-обичаните български рок групи и емблематичния ѝ оригинален състав, турнето носи и своята кауза – да подкрепи талантливите млади български музиканти, като им даде възможност да се срещнат с голямата сцена и многобройната публика.

Още: Б.Т.Р. тръгва на национално турне след броени дни

За D2 приемствеността никога не е била просто дума. Затова музикантите използват силата на своето турне, за да насочат прожекторите и към изпълнители, които вече впечатляват със своя талант и тепърва ще пишат бъдещето на българската музика.

Специален гост на всички концерти от "100 години TOUR" ще бъде китаристът Георги Димитров – Жожо – един от най-успешните млади български музиканти с международна кариера. Лауреат на престижни конкурси в Германия, Италия и Великобритания, обучавал се в Кралската академия за музика в Лондон, той е концертирал на едни от най-реномираните европейски сцени, а през 2024 г. става първият българин със самостоятелен рецитал в рамките на Bachfest Leipzig – един от най-престижните фестивали, посветени на Йохан Себастиан Бах.

Каузата е и естествено продължение на конкурса "Голямото Rock междучасие", който вече години наред открива и насърчава млади музиканти от цялата страна. Именно неговите финалисти Freakdale ще открият концертите на D2 в Пловдив и Стара Загора. Младата рок формация впечатлява с авторско звучене на алтърнатив рок с елементи на фънк и соул, енергия и сценично присъствие, доказвайки, че българската рок сцена има своето достойно бъдеще.

В Бургас и Варна публиката на D2 ще бъде посрещната от Филип Донков – един от най-ярките млади български изпълнители, който със своя отличителен глас, харизма и искрено сценично присъствие вече успя да спечели сърцата на много почитатели. Възпитаникът на Националното музикално училище "Любомир Пипков" е още едно от младите лица, които D2 избира да подкрепи, вярвайки, че талантът трябва да получава реален шанс за изява.

Още: Оратница се завръщат: Представят нов албум с концерт на Vidas Art Arena в София

За D2 музиката винаги е била повече от концерти и хитове. Тя е приемственост, вдъхновение и отговорност към следващото поколение. Именно затова "100 години TOUR" не просто отбелязва историята на групата, а инвестира в бъдещето на българската музика, като дава шанс на младите артисти да направят своята следваща голяма крачка – пред публика, която обича качествената българска музика, каквато безспорно е публиката на D2.

D2 и младите таланти на България ви очакват на:

15 август – Бургас, Летен театър

9 септември – Пловдив, Летен театър "Бунарджика"

10 септември – Стара Загора, Летен театър

12 септември – Варна, Летен театър

22 октомври – София, Pirotska 5 Event Center

Билети могат да бъдат закупени в мрежите на Eventim, EPAYGO, EasyPay, Grabo и касите по места.

Още: След триумфалното си първо гостуване Kyoto Jazz Massive и Vanessa Freeman се завръщат в Sofia Live Club