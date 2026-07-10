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Добра новина за софиянци: Жълтите контейнери отново се обслужват

10 юли 2026, 13:40 часа 727 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock/Guliver
Добра новина за софиянци: Жълтите контейнери отново се обслужват

Възобновено е събирането на жълтите контейнери за разделно събиране в 14-те района на София. Това са районите "Надежда", "Сердика", "Красна поляна", "Илинден", "Възраждане", "Витоша", "Лозенец", "Изгрев", "Слатина", "Люлин", "Подуяне", "Връбница", "Панчарево" и "Банкя". Обслужването беше временно преустановено след пожара, възникнал на 1 юли в инсталацията за сортиране на разделно събрани отпадъци на "Екобулсорт", намираща се в кв. "Филиповци".  

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След проведени разговори със Столична община и партньори на организацията беше намерено решение за разтоварването и сортирането им. Натрупаните отпадъци около жълтите контейнери ще бъдат извозени своевременно.

Графикът на зелените контейнери не е засегнат и тяхното обслужване продължава по план.

От "Екобулсорт" съобщиха, че пожарът в инсталацията за в кв. "Филиповци" е напълно потушен. 

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Столична община пожар разделно събиране на отпадъци
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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