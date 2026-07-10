Ливърпул е бил на косъм от Мбапе: Юрген Клоп разкри подробности за проваления трансфер

Още преди да премине в ПСЖ, Килиан Мбапе загатна за потенциала си да се превърне в следващата голяма звезда на френския футбол. Страхотното му начало в Монако привлече множество погледи и доста големи клубове се опитаха да го привлекат през 2017 г. Бившият мениджър на Ливърпул Юрген Клоп разкри, че "червените" също са били сред желаещите, като дори са се срещнали със семейството на Мбапе, но Килиан все пак е избрал ПСЖ.

Юрген Клоп е преговарял със семейството на Килиан Мбапе

Ето какво разказа Юрген Клоп пред "Magenta TV", малко преди да започне 1/4-финалния мач от Мондиал 2026 между Франция и Мароко: "Летяхме от Блекпул до Ница. Там цялото семейство Мбапе се качи на частен самолет с пет стаи или нещо подобно. Наистина положихме всички възможни усилия. Не позволихме да ни видят. Кръжахме с полета, разговаряхме със семейството и се насладихме на вкусна храна. Беше фантастично преживяване. И след всичко това той избра да отиде в Париж!"

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Мбапе избра ПСЖ и написа история

В крайна сметка Килиан Мбапе се присъедини към ПСЖ, като прекара сезон 2017/18 под наем при парижани. Тогава той записа 46 мача във всички турнири, вкара 21 гола и даде 17 асистенции. След това ПСЖ го закупи за постоянно срещу колосалната сума от 180 милиона евро. И без никакво съмнение, Килиан Мбапе си заслужи парите. Равносметката му за парижани е 308 мача, 256 гола и 110 асистенции. Той стана и голмайстор №1 в историята на ПСЖ.

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