КУБ Корпорация с позиция за решение на съда за отнемане на имоти

Няма отнети никакви наши имоти. Това заявиха в позиция до медиите от КУБ Корпорация. Изявлението е във връзка с образувания иск от Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ), въз основа на който Апелативният съд във Варна потвърди решение за отнемане в полза на държавата на имущество, за което е установено, че е придобито със средства от незаконна дейност.

От компанията заявяват, че "не става въпрос нито за КУБ Корпорация, нито за отнет наш имот".

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"Видимо от съобщението на комисията става въпрос за случай, чиято давност е от 2013 - 2014 г. и следователно няма никакво касателство към нашата компания или който и да било от проектите ѝ. В случая се упоменават и лица, осъдени - очевидно за престъпна дейност, с инициали, и се съобщава, че посочените имоти са придобити (очевидно доказано по съдебен път, след като вече е на ред КОНПИ) в резултат на престъпна дейност преди 12-13 г.", обясняват от корпорацията.

От КУБ Корпорация заявяват, че те и местността "Баба Алино" не са тъждествени помежду си."В "Баба Алино" има десетки имоти и собственици - голяма част от които постоянно живеещи там, които нямат никакво касателство към КУБ Корпорация, освен факта, че с тях споделяме една и съща територия, в която няма сметосъбиране и улична регулация, и споделяме едни и същи инфраструктурни неволи", се обяснява в позицията им.

В подкрепа на казаното от компанията са сложили линки към оригиналното съобщение на КОНПИ.

Припомняме, че нидерландско семейство е завело дело и иска да възстанови парите си за имот в местността "Баба Алино". Това доведе до решение на Окръжния съд във Варна, който наложи възбрана на имоти на фирмата на Олег Невзоров "Форест Клуб Варна". ОЩЕ: Семейство съди фирмата на Олег Невзоров, запорираха имоти