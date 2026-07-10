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Шофьорите да внимават: Ограничения по "Тракия", "Хемус" и "Марица" заради тол камерите

10 юли 2026, 14:25 часа 519 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Шофьорите да внимават: Ограничения по "Тракия", "Хемус" и "Марица" заради тол камерите

През следващата седмица - от 13 до 16 юли, за профилактика на тол камери временно ще се променя организацията на движение в отделни участъци от магистрала "Тракия", "Хемус" и "Марица", съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). ОЩЕ: На "лов" на нарушители: Стотици камиони с актове след нова мярка на тол управлението

Временни промени

На 13 юли от 11 часа ще се работи по тол камера на магистрала „Хемус“ при 39-и км, в района на тунел „Топли дол“. При изпълнение на необходимите дейности поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента и в двете посоки на движение.

На 14 юли между 9 и 10:30 часа поетапно дейности ще се изпълняват при 137-и км на магистрала „Тракия“, в района на Трилистник, като временно ще бъде ограничено движението в изпреварващата лента. Трафикът ще преминава в активната.

Във вторник (14 юли) от 11 до 11:30 часа ще се работи по тол камерите при 172-и км на магистрала „Тракия“, в района на Чирпан, в област Стара Загора. Поетапно ще бъде ограничавано преминаването в лентите в посока Бургас. Движението ще преминава в лентите, в които не се работи. След това от 12 ч. работата ще продължи по тол камерата при 205-и км на АМ „Тракия“, в района на с. Памукчии, при същата организация на трафика.

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На 14 юли от 13 часа профилактика ще бъде направена и на тол камерата при 172-и км на магистрала „Тракия“ в посока София. Поради това ще бъде ограничено преминаването в активната лента, а превозните средства ще се пренасочват в изпреварващата.

На 16 юли (четвъртък) ще се работи по тол камери по магистрала „Марица“ в участъка на територията на област Хасково. Дейностите ще се извършват в платното за Свиленград и започнат в 11:30 ч. по съоръженията при 83-и км, в района на Любимец, и при 98-и км, в района на Свиленград. От 12:30 часа ще се работи при 89-и км, в района на с. Момково. При изпълнение на дейностите временно ще се ограничава преминаването в активната лента, а трафикът ще се осъществява в изпреварващата.

В 13 часа ще започне профилактика на тол камерите в платното за София. Първо ще се работи при 98-и км, от 14 ч. при 89-и км, а от 15 ч. при камерата на 83-и км, в района на Любимец. При изпълнение на дейностите временно ще се ограничава движението в активната лента, а превозните средства ще се пренасочват в изпреварващата.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

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Магистрали АПИ профилактика тол камери
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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