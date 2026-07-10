Унгария е поканена за пръв път на срещата на „Приятели на Западните Балкани“

Унгария е поканена за първи път на срещата на външните министри на инициативата „Приятели на Западните Балкани“. Това обяви днес във Фейсбук външният министър Анита Орбан, цитирана от националната агенция МТИ. Според нея това е значимо събитие, понеже стабилността и европейската интеграция на региона са от първостепенно значение за Будапеща по отношение на сигурността и икономическите ѝ интереси.

В рамките на днешната среща в Рим Анита Орбан ще се срещне със сръбския си колега Марко Дурич.

„Приятели на Западните Балкани“ работи за поддържане на разширяването на ЕС, насърчаване на реформите в страните кандидатки, укрепване на върховенството на закона, независимата съдебна система и борбата с корупцията. Страните, към които е насочено вниманието на инициативата, са Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Северна Македония и Сърбия.

Още: Край на пропагандата: Унгарската телевизия се извини за "години лъжи" и спря новините (ВИДЕО)

Последната среща бе проведена на 5 юни 2026 г. в Тиват, Черна гора.

Бюджетни неволи и в Унгария: Мадяр обвини Орбан, че крил дефицита