Б.Т.Р. тръгва на национално турне след броени дни

Една от най-обичаните български рок банди ще даде старт на своето национално турне след броени дни. На 17 юли Б.Т.Р. излиза на сцената на Летния театър в Габрово, откъдето започва Tour 2026. Концертната обиколка, която ще премине през 10 от най-големите летни сцени в страната, ще завърши по традиция в Зала 1 на НДК на 27 ноември. Tour 2026 ще бъде всичко, което феновете очакват от групата – силна енергия и песните, които хиляди пеят с пълен глас.

Градове и дати от Tour 2026:

Габрово, Летен театър – 17 юли

Русе, Летен театър – 11 август

Шумен, Летен театър – 12 август

Пловдив, Античен театър – 13 август

Бургас, Летен театър – 19 август

Стара Загора, Летен театър – 20 август

Варна, Летен театър – 23 август

Плевен, Летен театър – 27 август

Велико Търново, Летен театър – 3 септември

Добрич, Летен театър – 8 септември

София, зала 1 на НДК – 27 ноември

Билети за концертите може да откриете ТУК.

Още Легендарните бритпоп химни на 90-те идват в София с грандиозен симфоничен рок спектакъл!

Турнето започва в силен момент за групата. Съвсем скоро Б.Т.Р. представи новия си сингъл "Ще бъда там" – първата съвместна песен в историята на бандата с Любо Киров. Парчето събира две от най-разпознаваемите имена в българската музика и среща рок заряда на Б.Т.Р. с характерния емоционален почерк на Любо Киров. Песента е по музика на Славчо Николов, текст на неговата дъщеря - Яна Николова, а аранжиментът е дело на бандата и Антоний Георгиев-Тонто от "Ахат".

Новият сингъл вече получава силен отзвук сред публиката и музикалните медии, които определят срещата между Б.Т.Р. и Любо Киров като едно от най-интересните музикални събития на сезона.

Още: През юли Пловдив бие в един ритъм: PHILLGOOD и HILLS OF ROCK превръщат града във фестивална сцена през целия месец

Вече повече от три десетилетия Б.Т.Р. остава една от най-устойчивите и разпознаваеми групи на българската музикална сцена. През последните години бандата продължава напред, създавайки нова музика и привличайки публика от различни поколения. Турнето през 2025 година, реализирано заедно с "Ахат", събра хиляди фенове в цялата страна и затвърди позицията на Б.Т.Р. като една от най-силните концертни банди в страната.