Испания - Белгия НА ЖИВО: Задава се голям сблъсък на 1/4-финалите на Мондиал 2026

Отборите на Испания и Белгия ще се изправят един срещу друг в битка за място на 1/2-финалите на Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада. За последно двете страни се срещнаха на терена преди 10 години, когато "Ла Роха" победи с 2:0 в приятелски мач. Оттогава те не са преплитали пътищата си, а сега ще се изправят в най-важния им дуел до момента. Европейският шампион е определян за лек фаворит в двубоя, но белгийците не бива да бъдат отписвани след разгрома им над домакините от САЩ. Ако нямате възможност да гледате мача, то може да го проследите НА ЖИВО тук.

Испания - Белгия НА ЖИВО: Остават броени часове

1/4-финалният сблъсък между Испания и Беглия ще започне в 22:00 часа българско време в петъчната вечер. Срещата ще бъде пряко излъчена в родния телевизионен ефир. Каналите, които ще я предават са БНТ 1 и БНТ 3. Двубоят се очертава да бъде изключително интересен и със сигурност не бива да се изпуска. Затова може да проследите най-интересните ситуации своевременно тук.

Очаквайте подробности!

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Преди мача

Испания влиза в мача, след като натрупа известно самочувствие в последните си мачове на американска земя. Европейските шампиони започнаха кампанията си много неубедително, допускайки нулево равенство с Кабо Верде. След това момчетата на Луис де ла Фуенте се съвзеха и победиха Уругвай и Саудитска Арабия. В първия кръг от елиминационната фаза испанците елиминираха Австрия с класически успех, а на 1/8-финалите разбиха мечтите на Португалия и Кристиано Роналдо с гол в добавеното време. Белгия пък записа две равенства и една победа в групите, след което постигна изключително драматичен обрат за 3:2, с който елиминира Сенегал. В последния си мач тимът на Руди Гарсия разби САЩ с 4:1.

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