"ДаллБогг" трябва да напусне офиса си до дни: КФН предупреждава за забавяния в работата

До средата на следващата седмица застрахователната компания "ДаллБогг" трябва да се изнесе от сегашния си офис. Това става ясно от съобщение на КФН. Причината е, че собственикът на имота, където е одисът, е прекратил договора за наем - това е обяснението на КФН. С напомняне кой е собственик и на застрахователната компания - Още: След отнетия лиценз: Всичко, което трябва да знаете, ако имате застраховка в „ДаллБогг"

"На 09.07.2026г. на квесторите на "ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве" АД беше връчено уведомление от г-н Тихомир Каменов в качеството му на собственик на имот на адрес: гр. София, р-н Изгрев, ж.к. Дианабад, бул. "Г.М.Димитров" № 1, че прекратява едностранно с незабавен ефект, считано от същия ден 09.07.2026 г. договора за наем на цитирания имот, на който се намира седалището и адреса на управление на "ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве" АД. Даден е срок за освобождаване на помещенията до 18:00 часа на 15.07.2026 година.

От страна на квесторите са предприети всички необходими действия за преместване на офиса на "ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве" АД и новият адрес и контактни данни за град София ще бъдат оповестени допълнително. По тези обективни причини ще има временно забавяне на процесите по обработка на документите и комуникацията, но с усилията на целия екип очакваме в най-кратък срок да се възстанови работата в пълен обем".

Припомняме, че КФН отне лиценза на застрахователната компания - ОЩЕ: Отнеха лиценза на голямо име в застрахователния бизнес