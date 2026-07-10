Барабанистът на Black Sabbath е в инвалидна количка: Ще свиря до смъртта си!

Барабанистът на Black Sabbath - Бил Уорд, излезе с официално съобщение в социалните си мрежи, в което разкри, че вече му се налага да използва инвалидна количка. Той описа през какво преминава и какво е наложило да използва количка, както и дава обещание, че ще свири до смъртта си, което мнозина свързаха с трагичната съдба на Ози Озбърн, който си отиде точно 17 дни след последния си концерт.

Още: Отново заснеха Дейвид Хаселхоф в инвалидна количка. Какво е състоянието му? (СНИМКИ)

Изявлението на Бил Уорд

Ето какво написа Уорд за своите фенове: "Нещо ново, което искам да споделя с вас. Скъпи приятели, фенове, семейства и хора, с които още не съм се срещал. Днес съобщавам – с известна тъга, но и с пълна откровеност – че стигнах до етап, в който все по-често ми се налага публично да използвам инвалидна количка, най-вече по летищата или на обществени събития. Все още мога да ходя – нека няма съмнение в това – но не мога да измина големи разстояния, без да се налага да си почина, тоест да седна. Започнахме да използваме количката преди около 18 месеца, главно по летищата. На 5 май 2026 г. навърших 78 години. В миналото обичах дългите пешеходни преходи и съм вървял из много краища на света, а освен това все още съм барабанист. Все още свиря доста добре за човек на 78 години.

Талантите и амбициите ми, както и неугасващата ми потребност да творя и да свиря на барабани, са също толкова силни, колкото бяха преди толкова много години. Просто искам да кажа: ако ме видите в инвалидна количка, знайте, че тя е само средство за придвижване – не съм се пенсионирал, не съм болен и не се предавам; не изпадайте в онези мисли, които често възникват, когато видим хора в колички. Споделям открито информацията за новото си „превозно средство“, за да знаете, че съм добре. Ако ме видите по летищата или докато посещавам приятели в концертни зали или театри, поздравете ме – не хапя; просто ще изглеждам по-различно, както съм показан на снимката тук. Изпращам ви много обич и ще продължа да свиря рок, докато съм жив.

Рок завинаги, Бил Уорд

А тайните, които крием, могат да бъдат опасни за здравето ни; затова избирам откритостта – с любов и стремеж към развитие."