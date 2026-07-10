Обрат след скандала: Украйна и Полша са възобновили преговорите за прехвърлянето на полските МиГ-29 на Киев

Украйна и Полша са възобновили преговорите за прехвърляне на изтребители МиГ-29 от съветската епоха на украинските въоръжени сили. Това потвърди полският министър на отбраната и вицепремиер Владислав Косиняк-Камиш на 9 юли, цитиран от полската държавна информационна агенция PAP.

Думите му са дословно "украинците се върнаха към преговорите", но той не пожела да предостави повече подробности. Същността на преговорите е Полша да предаде остарелите си съветски самолети в замяна на украински технологии за дронове, доказали се в бойни условия. "Очаквам това споразумение да бъде успешно финализирано", заключи Косиняк-Камиш.

"Има ясна оферта: МиГ-ове срещу дронове. Украинците казаха "да", след това започнаха да го обмислят и сега отново водят разговори и това е хубаво нещо. Надявам се, че тази оферта ще бъде успешно финализирана", каза министърът.

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Припомняме, че по-ран излязоха съобщения, че украинците вече не проявяват интерес към сделката след като избухна скандала около отнетия полски орден "Белия орел", връчен на президента Володимир Зеленски.

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