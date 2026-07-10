Vivacom Job Lab показа пътя към реалната бизнес среда на 120 ученици

120 ученици в 11-ти и 12-ти клас от няколко професионални и профилирани гимназии вече са по-подготвени за прехода от училище към кариерното развитие. Те се запознаха с реалната бизнес среда и с ключовите умения, които вече се търсят в цял свят, в рамките на пилотното издание на социално отговорната инициатива Vivacom Job Lab.

Паралелно с дигиталната грамотност програмата развива и „меките“ умения – базов стандарт за младите хора днес. Чрез серия от интерактивни обучения с ролеви игри и ситуации участниците в Job Lab развиха критично мислене, адаптивност, устойчивост, емоционална интелигентност, работа в екип и комуникация.

Програмата е вдъхновена от успешния опит на United Group – компанията-майка на Vivacom - в Словения, Босна и Херцеговина и Хърватия. Българското издание се проведе в продължение на четири месеца в София, Благоевград, Варна и Велико Търново, като у нас беше надградено със специален модул за младежи, лишени от родителска грижа, от преходно жилище в кв. Горна баня в София.

Програмата премина през три етапа: обучения на място в училищна среда; самостоятелна работа и оценяване на цялостното представяне; и на финала - учебна визита в централата на Vivacom.

Работилниците в училищна среда обхванаха редица ключови компетентности. Във Варна учениците се запознаха с платформата LinkedIn, като работиха и по реални казуси – от решаване на училищни проблеми, през кандидатстване за мечтаната работа до създаване на стратегии за подобряване на работната среда и управление на времето. Във Велико Търново младежите разработваха екипни стратегии за подобряване на училищната среда и се готвиха за интервю по програма „Еразъм+“. В Благоевград фокусът беше върху пресечната точка между математическата логика и емоционалната интелигентност – две качества, задължителни за съвременния бизнес. А младежите от преходното училище в Горна Баня проявиха изключително висока активност и ангажираност, както и желание за учене и готовност за споделяне на идеи, важни за успешния самостоятелен живот в бъдеще.

Осемнайсет от най-активните участници стигнаха до финалния етап на Job Lab, в който излязоха от класната стая и се потопиха в реална корпоративна среда – с учебна визита в централата на Vivacom. Там те преминаха през практически обучения, симулации на интервюта за работа и срещи с представители на мениджмънта, които им показаха как пътят от класната стая до първото интервю може да бъде по-ясен, по-практичен и по-вдъхновяващ.

Специален модул за изкуствен интелект и дигитални умения помогна на учениците да разберат как отговорно да използват AI инструменти при учене и работа, с конкретни примери. В сесия, водена от Виктория Стоянова, основател на партньора на Vivacom Job Lab „Развий се“, участниците дискутираха в дебат ключовите умения, които са развили по време на програмата.

Акцент във финалното събитие в София беше срещата на учениците с Асен Великов, Главен изпълнителен директор, и Малина Чавдарова, Главен директор „Управление на човешкия капитал“ във Vivacom. Те разговаряха за първите стъпки в професионалния свят, за уменията, които бизнесът търси, и за възможностите, които технологичният сектор отваря пред младите хора.

„С Vivacom Job Lab искаме да дадем на учениците не просто знания, а увереност - да задават въпроси, да работят в екип, да мислят критично и да се адаптират към свят, в който технологиите се развиват изключително бързо. Удовлетворен съм, че показахме на младежите как изглежда реалната работна среда и как уменията, които развиват днес, могат да се превърнат в основа за техния бъдещ професионален път“, коментира Асен Великов, Главен изпълнителен директор на Vivacom.