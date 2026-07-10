Мечтата му се сбъдна: Антъни Хопкинс издава първия си албум като композитор

Звездата от филма "Мълчанието на агнетата" Антъни Хопкинс каза, че е сбъднал най-голямата си мечта, след като подписа договор като композитор, предаде ДПА. 88-годишният актьор вече е част от каталога на звукозаписната компания "Дека класикс" и на 21 август ще издаде първия си албум, озаглавен "Life Is A Dream". Продукцията събира композиции, над които той е работил в продължение на шест десетилетия, а първият сингъл – "Bracken Road", от неговата "1947: Сюита за пиано и оркестър", излиза днес, 10 юли.

Първата му страст

"Музиката беше първата ми страст, най-голямото ми желание, композирам музика през целия си живот", казва Хопкинс. "Някои от тези произведения живеят в мен от десетилетия и все още усещам как се завръщам към тях. Целият ми живот е един сън. Договорът с "Дека" е изключителна чест за мен", отбелязва актьорът, цитиран от ДПА.

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"За мен беше истинска привилегия да си сътруднича с престижния Филхармоничен оркестър и виртуозните солисти – виолончелиста Грегорио Нието и пианиста Серхио Тиемпо. Изразявам най-дълбоката си благодарност и уважение към маестро Густаво Дудамел, чието майсторство е неразделна част от това музикално пътешествие. С изящната прецизност на своята диригентска палка той придаде на всяка нота дълбок и ярък смисъл, създавайки живописен пейзаж, който кани слушателя да почувства и да изпита нещо дълбоко лично", каза Антъни Хопкинс.

Музиката на Хопкинс се изпълнява от лондонския Филхармоничен оркестър под диригентството на носителя на "Грами" Густаво Дудамел. Творбите отразяват живота на актьора, израстването му в Уелс и обичта към неговото семейство.

"Life Is A Dream"

Роденият в Порт Толбът актьор композира музика още от детството си, като започва да свири на пиано на четиригодишна възраст.

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Първият сингъл - "Bracken Road" - е вдъхновен от детските му спомени от Маргам в Южен Уелс – от улиците, ливадите, фермите и планините, които са заобикаляли семейния му дом през 40-те години на миналия век. Хопкинс композира тази музика през 1963 г., когато е млад актьор в театър "Ливърпул плейхаус".

Президентът на "Дека" Лора Мънкс каза: "За нас е изключителна привилегия великият сър Антъни Хопкинс да се присъедини към "Дека класикс". Неговият мащабен талант и познания в областта на класическата музика, усъвършенствани през целия му живот, са повод за истинска радост, която ще споделим с този нов албум. Да чуем как неговите невероятни композиции оживяват по време на записите в Лондон с Густаво Дудамел и Филхармоничния оркестър беше изживяване, което се случва веднъж в живота, и сме изключително развълнувани да го споделим със света."

Хопкинс продължава да отдава почит на Уелс и в друго произведение от албума - "My Fatherland". Той казва, че е написал тази творба, за да почете своите скромни корени, като добавя: "Аз съм син на баща си, който беше хлебар".

Други композиции в албума черпят вдъхновение от спомените му за Порт Толбът, детските посещения при дядо му, киното, което първо е разпалило въображението му, и най-близките му хора.

Източник: БТА