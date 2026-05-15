ВВС: "Bangaranga" се е устремила към класиране в Топ 10

Българската представителка на "Евровизия" DARA не просто класира България за финала на конкурса. Тя откри втория полуфинал снощи и взриви феновете в цяла Европа.

С динамичната си хореография и безапелационно самочувствие на сцената, DARA направи силно впечатление на чуждестранните медии, които я похвалиха за безупречното й представяне.

Една от най-положителните оценки дойде от британската медия ВВС, според която изпълнението на "Bangaranga" е една от най-кинетичните сценографии тази година.

Прогноза за Топ 10

Вторият полуфинал започна ударно с българската певица DARA, която взриви сцената с буйна смесица от хореография със столове и свирепо мятане на коса, пише ВВС.

Въпреки че текстът на песента ѝ "Bangaranga" изглеждаше като типичен европейска нонсенс, 27-годишната певица обясни, че става въпрос за това "да бъдеш смел" и да се справиш с личната си "битка с тревожността", коментира още британската медия.

От ВВС са категорични, че "с една от най-кинетичните сценографии тази година, изглежда, че "Bangaranga" се е устремила към класиране в Топ 10 във финалната събота вечер".

Дасега България се е класирала само 3 пъти в Топ 10 на "Евровизия" - 5-о място през 2007 г. с "Вода" на Елица и Стунджи, 4-о място през 2016 г. с "If Love Was A Crime" на Поли Генова и 2-о място с "Beautiful Mess" на Кристиан Костов.

Шеметният полуфинал

DARA излезе на сцената пред мултимилионната зрителска аудитория на конкурса заедно с четирима танцьори. Хореографията, която изпълниха, е дело на прочутия шведски хореограф Фредрик "Бенке" Ридман, работил с двама победители в "Евровизия" - Манс Зелмерльов и Nemo.

10-те финалисти от втория полуфинал са България, Украйна, Норвегия, Австралия, Румъния, Малта, Кипър, Албания, Дания и Чехия.

На финала ще участват и класиралите се от първия полуфинал - Гърция, Финландия, Белгия, Швеция, Молдова, Израел, Сърбия, Хърватия, Литва и Полша. Там ще видим и класиращите се директно Франция, Италия, Великабритания, Германия и домакинът Австрия.