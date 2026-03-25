"Давам“ на MONA оглави класация на YouTube с над 1 млн. гледания (ВИДЕО)

Новият сингъл на MONA – "Давам" – отбелязва изключителен успех, като само за две седмици след премиерата си достигна над 1 милион гледания в YouTube. Песента бързо се превърна в една от най-обсъжданите и слушани български продукции в момента, печелейки сърцата на публиката с емоционалното си звучене и силното си послание.

Успехите на "Давам"

"Давам" оглави и hyped класацията на YouTube, достигайки престижното първо място, изкачи се до номер 4 в Трендинг класацията, а в Shazam Bulgaria се изкачи до 26-та позиция – още едно доказателство за нарастващия интерес към песента. Успехите продължават и в ефира – сингълът дебютира директно на трето място в BG Voice Top 10 класацията на The Voice Radio & TV като ново предложение.

"Песните тръгват от едно сърце, но намират дом в хиляди други. "Давам" достигна 1 000 000 гледания и това за мен е знак, че когато влагаш истината си в музиката, тя винаги намира пътя си" – споделя MONA.

Предстоящи участия

Паралелно с музикалния си успех,певицата продължава да се утвърждава като вдъхновяващ млад артист и обществен глас. Тя ще бъде специален гост говорител на TEDxYouth в Американски колеж София. Темата на нейното участие – "Нишките, които тъкат идентичността" – ще разгледа как традицията, личната история и съвременният свят се преплитат, за да изградят гласа и идентичността на един артист.

Предстои и следващото голямо събитие за MONA – на 8 април, когато тя ще отпразнува своя 22-ри рожден ден със специален концерт в Sofia Live Club. Събитието ще бъде не само празник, но и важен момент, в който тя ще сподели повече за бъдещите си творчески планове след завършването на трилогията "Жива Сила Давам".