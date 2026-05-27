МУЗИКАУТОР участва във връчването на наградите НАТФИЗ „Най-Най-Най“ 2026

МУЗИКАУТОР взе участие във връчването на наградите НАТФИЗ „Най-Най-Най“ 2026, които по традиция се връчват на най-изявените студенти на Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ по случай Деня на българската просвета и култура. Церемонията по надграждането премина под надслов „Пазим сърцето“ и се проведе на Голямата сцена на Театър НАТФИЗ на 26 май, 2026 г.

„Нямам думи от енергията, която виждам тук. Пожелавам Ви все така да я пазите. Онези, които не са се предали, са бъдещето. В тази връзка, не само наградените, но и всички Вие, сте бъдещето. Пожелавам Ви успех от все сърце“, заяви Васил Гюров, заместник-председател на МУЗИКАУТОР, при връчването на наградата за „Филмов и телевизионен звук“, с която бе отличена Габриела Йовчева.

Сред отличените студенти бяха още Николай Тодоров в категория „Режисура за драматичен театър“, Катрин Георгиева в категория „Фотография“ и Пенко Бързашки в категория „Филмово и телевизионно операторство“. В категория „Филмов и телевизионен дизайн“ награда получи Данаил Маринов, а в категория „Драматургия“ отличие получи Михаела Иванова (Мишел Девор). Отличена в категория „Театрознание и театрален мениджмънт“ бе Александра-Гергана Томас Дитц.

В категория „Филмов и телевизионен монтаж“ награда „Най-най-най“ получи Антония Михайлов. От академията отличиха и магистри в категория „Мениджмънт“ в сценичните изкуства – Александър Туник, в категория „Образователен и терапевтичен куклен театър“ – Ева Илчева, в категория „Режисура в сценичните изкуства“ – Христа Петкова, а в категория „Съвременно кино в световната култура“ – Симеон Симеонов.

„Не го жалете сърцето, особено когато сте на сцената, не го пазете.

Давайте го, защото вашата професия, вашето призвание е свързано с човешката емоция, свързано е с творческия процес и е свързано с нещо, което – освен, че наричаме духовност, е базисът на изграждането на една нация“, заяви министърът на културата Евтим Милошев, като се позова на мотото на тазгодишните награди. Той призова студентите да следват в мечтите си и да вярват, че всяко усилие се възнаграждава.

Петгодишното сътрудничество между МУЗИКАУТОР и факултета по „Екранни изкуства“ на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ вече дава плодове и отвъд инициативата за даряване на училищни химни „Светилник“. „Развиваме идеята за събиране на млади творци от различните изкуства в неформална обстановка. Стимулирането на различни форми на колаборация между тях е основната ни цел”, допълни Васил Гюров, който е инициатор на Младежки конкурс за нова песен, организиран от МУЗИКАУТОР. Той допълни, че съвсем скоро ще бъде обявена нова съвместна инициатива между двете творчески институции.

Очаквайте скоро новини от разширеното сътрудничество на МУЗИКАУТОР и НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, което цели да разпали вътрешната искра у младите творци на музикалната сцена и у филмовите артисти, за да им даде възможност за професионална изява и да облече ритъмa във визия.

Вижте церемонията по връчването на наградите „Най-Най-Най“ 2026 на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“: https://www.youtube.com/watch?v=JBe2DFAqcoQ