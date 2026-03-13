Билетите за Slaughter To Prevail в София вече са в продажба

От днес билетите за концерта на Slaughter To Prevail в София са официално в продажба. Събитието ще се състои на 27 юли 2026 г. в "Маймунарника" и ще събере на едно място феновете на съвременния deathcore и екстремната сцена. Групата, водена от Алекс Терибъл, е сред най-разпознаваемите имена в модерния тежък звук и продължава да разширява влиянието си с новия албумен цикъл около "Grizzly". София е част от ограничена серия европейски дати и се очаква концертът да привлече публика от цялата страна и региона.

Билетите могат да бъдат закупени онлайн чрез мрежата на Eventim и партньорските им каси.

За Slaughter to Prevail

Slaughter to Prevail е руска деткор група, създадена през 2014 г. в Екатеринбург, която в момента е базирана в Орландо, Флорида. Известна с бруталния си звук, маскираната си естетика и интензивните си концерти, групата се превърна в значителна сила в съвременния екстремен метъл.Лятното им турне е посветено на новия им албум "GRIZZLY", издаден през юли 2025 г. чрез Sumerian Records. "GRIZZLY" е широко смятан за най-агресивното и впечатляващо деткор издание до момента, с песни като "Russian Grizzly in America", "Viking", "1984" и "Song 3", оглавяващи световните класации.

