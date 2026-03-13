Войната в Украйна:

Билетите за Slaughter To Prevail в София вече са в продажба

13 март 2026, 11:28 часа 250 прочитания 0 коментара
Билетите за Slaughter To Prevail в София вече са в продажба

От днес билетите за концерта на Slaughter To Prevail в София са официално в продажба. Събитието ще се състои на 27 юли 2026 г. в "Маймунарника" и ще събере на едно място феновете на съвременния deathcore и екстремната сцена. Групата, водена от Алекс Терибъл, е сред най-разпознаваемите имена в модерния тежък звук и продължава да разширява влиянието си с новия албумен цикъл около "Grizzly". София е част от ограничена серия европейски дати и се очаква концертът да привлече публика от цялата страна и региона. 

Билетите могат да бъдат закупени онлайн чрез мрежата на Eventim и партньорските им каси.

За Slaughter to Prevail

Slaughter to Prevail е руска деткор група, създадена през 2014 г. в Екатеринбург, която в момента е базирана в Орландо, Флорида. Известна с бруталния си звук, маскираната си естетика и интензивните си концерти, групата се превърна в значителна сила в съвременния екстремен метъл.Лятното им турне е посветено на новия им албум "GRIZZLY", издаден през юли 2025 г. чрез Sumerian Records. "GRIZZLY" е широко смятан за най-агресивното и впечатляващо деткор издание до момента, с песни като "Russian Grizzly in America", "Viking", "1984" и "Song 3", оглавяващи световните класации.

Още: Knocked Loose пускат хаоса в София през май

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
метъл концерти Slaughter to Prevail
Още от Музика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес