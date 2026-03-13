Мила Роберт тръгва на национално турне тази пролет. От март месец изпълнителката ще обиколи България и ще представи на живо най-големите си хитове от албума SRCE, сред които "Покемон", "Полуживи", "Сълзи от Ракия", "Казино", "Ме4ка" и още много любими песни.

Повече за турнето ѝ

Тази пролет Мила Роберт, като волна пеперуда, ще пърха на турне из страната заедно с нейния бенд Риалити. Заедно те ще подарят на публиката ударно звучене, силна емоция и безкомпромисно сценично присъствие, които превърнаха албума SRCE в един от най-обсъжданите музикални проекти в България. Феновете могат да очакват динамичен концертен сет, впечатляваща визия и специална атмосфера във всеки град.

13.03 – Сливен

14.03 – Русе

19.03 – Плевен

25.03 – Бургас

03.04 – София

15.04 – Варна

27.04 – Пловдив

Турнето обещава да бъде музикално преживяване, което ще събере на една сцена енергията на Мила Роберт и публиката ѝ в цялата страна. Билетите са в продажба ТУК.

Още: Мила Роберт с нова песен за свободата: Манифест на новото време (ВИДЕО)