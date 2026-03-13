Любопитно:

Мила Роберт тръгва на национално турне

13 март 2026, 15:12 часа 296 прочитания 0 коментара
Мила Роберт тръгва на национално турне тази пролет. От март месец изпълнителката ще обиколи България и ще представи на живо най-големите си хитове от албума SRCE, сред които "Покемон", "Полуживи", "Сълзи от Ракия", "Казино", "Ме4ка" и още много любими песни.

Повече за турнето ѝ

Тази пролет Мила Роберт, като волна пеперуда, ще пърха на турне из страната заедно с нейния бенд Риалити. Заедно те ще подарят на публиката ударно звучене, силна емоция и безкомпромисно сценично присъствие, които превърнаха албума SRCE в един от най-обсъжданите музикални проекти в България. Феновете могат да очакват динамичен концертен сет, впечатляваща визия и специална атмосфера във всеки град.

13.03 – Сливен 

14.03 – Русе 

19.03 – Плевен 

25.03 – Бургас 

03.04 – София 

15.04 – Варна 

27.04 – Пловдив 

Турнето обещава да бъде музикално преживяване, което ще събере на една сцена енергията на Мила Роберт и публиката ѝ в цялата страна. Билетите са в продажба ТУК.

Весела Софева
Весела Софева Отговорен редактор
