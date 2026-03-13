Нина Николина и номинираната за "Грами" гъдуларка Христина Белева гости на Балканския джем сешън в Бургас и София

Четирима известни български артисти, които продължават традицията на народната музика у нас и по света, се включват като специални гости на Балканския джемсешън на 17 март в Драматичен театър "Адриана Будевска", гр. Бургас и на 19 март в Sofia Live Club. За горещото шоу от Стокхолм пристигат музикантите от световноизвестния оркестър "Леле Леле", създаден от българина Михаил Денчев. Специални гости в Бургас ще бъдат певицата Соня Бакоева и номинираната за "Грами" гъдуларка Христина Белева, а в София - Нина Николина и тромпетистът Марио Методиев, победител с духовия оркестър "VIVO Montana" в "България търси талант".

Оркестър "Леле Леле" е българо-шведска музикална формация, базирана в Стокхолм, Швеция, която повече от две десетилетия пренася магията на българската народна и балканската ромска музика на международната сцена. Създаден през 2003 г., оркестърът съчетава автентични фолклорни традиции с модерно звучене, импровизация и завладяваща сценична енергия. През годините оркестърът изнася концерти в Швеция, Европа и България, като работи с музиканти от Балканите и Близкия изток. Формацията стои и зад популярните балкански джем сешъни "Aide Айде!", превърнали се в културен мост между Скандинавия и Балканите.

И двата концерта са с вход свободен, защото се реализират по проект на Плана за възстановяване и развитие на Европейския съюз.

Специалните гости

Нина Николина работи за налагането на традиционната музика на сцената и радиоефира. Тя е печелила редица награди, а последните ѝ мащабни концерти в Пловдив и Варна затвърдиха статуса ѝ на артист, който популяризира българската народна музика по света и у нас. Преди серията от концерти на Нина Николина и "Магическите гласове на България" заедно с гайдаря Тихомир Йорданов в партньорство с Министерство на туризма, ще бъде специален гост на Оркестър "Леле Леле" в София.

Соня Бакоева е родена в гр. Попово. Проявява интерес към музиката още от ранна възраст и постепенно развива своя талант в областта на народното пеене. По-късно продължава образованието си в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив, където задълбочава знанията и уменията си в музикалното изкуство. Там среща и Михаил Динчев през 2006 г., където се заражда и тяхното приятелство. В АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" Соня завършва специалности Изпълнителско изкуство-народно пеене и Дирижиране на народни състави.

През 2009 г. по програма Еразъм е първата студентка по български фолклор и народно пеене, която е изпратена на специализация във Фолклорния Департамент на Музикална Академия "Сибелиус", гр. Хелзинки, където изучава финландски фолклор. От вдъхновението там се ражда групата "Finno-Balkan Voices", която е колаборация между два вокални квартета - българският "Вая квартет" и финландският "Мамо". Издават музикален албум, а работата с квартета продължава, като творческите им пътища се преплитат с тези на Михаил Динчев, с който свирят на сцени във Финландия и Швеция.

През 2012 г. Соня Бакоева заминава за Швеция, където заедно с Мишо и Тодор Бакоев създават българското "Трио Лева". Свирят по фестивали в Скандинавието и изнасят концерти и семинари в църкви и училища. По-късно Соня и Тодор се присъединяват към Оркестър "Леле Леле" и свирят заедно до 2021 г., когато се завръщат обратно в България.

Днес Соня пее във "Вая Kвартет" - българска вокална група, която вдъхва живот на традиционната народна музика чрез богати хармонии. Съчетавайки гласове със страст и прецизност, Вая празнува културното наследство и свързва хората чрез силата на песента.

Соня е активна и като музикален педагог в гр. Сливен, където предава знанията си на подрастващото поколение.

Марио Методиев е музикант, композитор и аранжор, който се занимава с музика от ранна детска възраст. Той е родом от град Монтана в Северозападна България, където балканската духова музика е силна традиция. Още на 14-годишна възраст, заедно със своя учител по музика и приятели основават духовия оркестър "VIVO Montana" - ансамбъл, който в продължение на 15 години разтърсва сцените както в България, така и из целия Балкан и се превръща в един от най-търсените духови оркестри в страната.

През 2016 г. "VIVO Montana" печели конкурса "България търси талант" и постига голямо национално и международно признание благодарение на композициите и аранжиментите на Марио, документирани в албума "Меден дух" - проект, който оставя следа сред духовите оркестри в България и въвежда нов стил в този жанр. След 15 години с "VIVO Montana" Марио продължава пътя си с духовия оркестър "MontMusic", където свири първи тромпет, пее и продължава да работи като композитор и аранжор. MontMusic изнася над 150 участия годишно из България и Балканите и допринася с новаторска авторска музика, обогатявайки балканския брас репертоар. През годините Марио е споделял сцена и с някои от най-изявените български фолклорни музиканти, като перкусиониста Стоян Янкулов, майстора на гъдулката Пейо Пеев, китарния виртуоз Ангел Демирев, тамбуриста Петър Миланов, кавалджията Темелко Иванов и други.

Христина Белева е български музикант, творец, изпълнител на гъдулка. Завършва НУФИ "Ф. Кутев" гр. Котел и АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" гр. Пловдив, със специалност гъдулка. В периода 2004-2006 година е оркестрант във Фолклорен ансамбъл "Тракия", а от 2006 г. до 2016 г. е солист-оркестрант в Национален фолклорен ансамбъл "Филип Кутев", гр. София. От 2016 г. и до днес Христина е солист-оркестрант в Оркестъра за народна музика при БНР.

Фотограф: Ренета Кирилова

През 2011 г. създават дуо с китариста Петър Миланов и реализират два албума с авторска музика - "На фокус" и "Нека ти разкажа". В същата година гъдуларката е сред музикантите, участващи в оратория "Меланхолична красота" на Георги Андреев, чието представяне е в Lincoln Center, Kennedy Center и Wang Theatre. През 2018 г. Христина получава покана за проекта "БууЧииМиш" на хор "Мистерията на българските гласове", участва в едноименния им албум, както и в редица концерти по света.

През 2019 г. участва в албума "Hiraeth" на Lisa Gerrard & David Kuckhermann, който е с номинация за "Грами" в категория New Age Album.

Редом с изпълнителската дейност, Христина има специално отношение към преподавателската дейност. От 2018 г. е асистент по гъдулка в НМА "Проф. Панчо Владигеров", гр. София.

Първите си записи с ОНМ на БНР прави през 2005 г.с авторски пиеси, аранжирани от Димитър Лавчев. Експериментаторският ѝ дух в музиката я отвежда до най-разнообразни проекти: група Булгара, участието ѝ в представленията на сдружение "По действителен случай", албума с медитативна музика на Indigo Orchestra, международния проект Roots Revival Project, MyStory Of Folklore, Bellova trio, Om New Quartet, Aleix Tobias quartet, UnTraditional duo с Димитър Горчаков, Белева&Хаджигрудев дуо, музикални колаборации със Спектрум вокал бенд, проектa Белонога, Vidam, квинтет "Colors", както и концерти и многобройни студийни записи в Европа, Азия, САЩ.

В основата на музиката на Оркестър "Леле Леле" стоят неравноделните ритми, виртуозните сола и живата връзка с публиката. Концертите на Оркестър "Леле Леле" не са просто изпълнения, а празник, в който зрителите се превръщат в участници чрез танц, пеене и споделена емоция.

Състав

• Михаил Динчев – тамбура, вокал и танц

• Кай Сундквист – кларинет

• Джон Рунефелт – акордеон

• Стиан Гримстад – туба

• Моа Даниелсон – тъпан

17 март, Бургас: Специални гости Соня Бакоева и Христина Белева

19 март, София: Специални гости Нина Николина и Марио Методиев