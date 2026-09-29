"Дойде време да кажа сбогом": Род Стюарт с изявление към феновете (ВИДЕО)

Рок легендата Род Стюарт обяви датите за последното голямо турне в кариерата си, озаглавено "The Final Encore", което ще се състои в Европа през 2027 г., съобщи "Billboard". Той обаче допълни, че не смята да се пенсионира. Род Стюарт е на път от повече от 60 години и сега, на 81-годишна възраст, най-накрая е време да каже сбогом на турнетата. Изпълнителят на "Forever Young" обяви плановете си да спре с организирането на големи турнета в бъдеще, като същевременно подчерта, че не се оттегля напълно, допълни изданието.

"Дами и господа, след много размисли и с тъга трябва да обявя, че през следващата година ще бъде последното ми турне изобщо", каза Стюарт във видеоклип в Instagram. "Не се пенсионирам, но това ще бъде последното рокендрол турне. Затова искам да ви благодаря за всичко, което ми дадохте, и се надявам, че и аз съм ви дал нещо в замяна."

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Облечен в бял панталон, подходяща риза и златно брокатено сако, Стюарт се наведе над пианото и започна да удря по един от клавишите, докато пееше и говореше: "Така че, моля ви, елате да ме видите на турнето! Ще бъде страхотно!". Уточнението, че това е последното му рок турне, може да остави вратичка за Стюарт да тръгне на път в бъдеще, за да изпълнява песни от поредицата си от албуми с американски класики – "American Songbook", отбелязва "Billboard".

Време е да каже сбогом

В изявление Стюарт поясни: "Скъпи мои приятели, дойде време да кажа сбогом на живота на път. След повече от шест десетилетия "The Final Encore" със сигурност ще бъде последното ми турне. Пея музиката, която обичам, от 19-годишен и имах привилегията да я пренеса по целия свят до всички вас. Тя ми даде живот, надминаващ всичко, което някога съм могъл да си представя, и се надявам в замяна да съм ви оставил хубави спомени. Затова бих искал да използвам тази възможност, за да ви благодаря, че направихте този необикновен живот възможен. Надявам се да се присъедините към мен, за да мога да ви благодаря по най-добрия начин, който знам... с музика и едно дяволски добро шоу. Ще се видим там."

Европейската обиколка е планирана да започне на 23 април 2027 г. в Дъблин, Ирландия, и ще включва Белфаст, Глазгоу, Бирмингам, Манчестър и Лондон, преди да продължи към Амстердам, Антверпен, Берлин, Дюселдорф, Копенхаген, Хелзинки, Ретвик (Швеция), Тронхайм (Норвегия), Берген (Норвегия), Будапеща, Мюнхен, Пула (Хърватия), Прага и Краков (Полша), а турнето ще завърши на 24 юли в ZAG Arena в Хановер, Германия.

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Здравословни проблеми и първи концерт в България

Стюарт беше принуден да отмени някои дати от северноамериканското си турне "One Last Time", след като поредица от здравословни проблеми объркаха плановете му. През юни бе съобщено, че се е наложило да използва кислородна бутилка и да прекъсне концерта си в Юта, след като почти е припаднал на сцената. След това той понесе критики, когато отмени шоу в Сан Диего на 12 юни по-малко от час преди началото му поради остра инфекция на горните дихателни пътища, а впоследствие бе забелязан на мач на Шотландия от Световното първенство по футбол в Бостън, припомня БТА.

Снимка: Getty Images

След това, през август, музикантът трябваше да отмени два концерта заради "непредвидена, но лека медицинска процедура, изискваща незабавно внимание". По-късно певецът разкри, че е претърпял рутинна процедура за поставяне на коронарен стент. По съвет на лекарите той отмени оставащите дати от северноамериканското си прощално турне "One Last Time".

Стюарт прави турнета от повече от 60 години – както като солов изпълнител, така и като член на британската рок група Faces, а също и като вокалист на Jeff Beck Group. По-рано тази година той каза пред британското спортно токшоу "talkSPORT", че след концертите през следващата година планира да сложи край на големите турнета.

Репортаж: Концертът на Род Стюарт в София: Еуфория, спомен, катарзис и чисто забавление

Род Стюарт изнесе първия си концерт в България през декември 2025 г. по покана на Fest Team. Концертът му в зала "Арена 8888 София" включи едни от най-запомнящите се песни в неговата кариера – "Maggie May", "Have I Told You Lately That I Love You", "Da Ya Think I’m Sexy", "The First Cut is the Deepest", "Forever Young" и други.