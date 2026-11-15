Едно полувреме магия! Роналдиньо се завърна, помогна на отбора си и постави рекорд в Италия (ВИДЕО)

Бразилската легенда Роналдиньо се завърна на терена повече от 10 години след последния си мач и написа нова глава в историята си с "красивата игра". 46-годишният футболист стартира като титуляр за италианския отбор Равена в двубой от трета дивизия срещу Форли. Роналдиньо прекара едно полувреме на терена, а неговият тим постигна успех с 2:0 чрез попадения на Джулио Донати и Симоне Раби.

Роналдиньо се завърна и помогна за победата на Равена

Мнозина посрещнаха новината със скептицизъм, отхвърляйки я като маркетингов трик за привличане на публиката. Тогава бразилската легенда излезе на терена и посрещането говори само за себе си. Треньорът на Равена постави Роналдиньо по левия фланг. Макар и на 46 години, той се движеше в атакуващите зони зад нападателя, използвайки умението си да се движи между линиите, за да създава положения. Планът предвиждаше 30 минути. Роналдиньо надмина очакванията, като продължи да играе до края на първото полувреме и показа 45 минути, в които проблясваше магията му.

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Началото не беше лесно. Бразилецът се нуждаеше от време, за да се нагоди, и не докосна топката до шестата минута, когато изпълни корнер. Равена също се бореше с проблеми в отбраната, не на последно място защото Роналдиньо беше освободен от голяма част от мръсната работа, което даде пространство на Форли да атакува. Най-забележителният му момент дойде в 36-ата минута. Роналдиньо се включи в атаката, която завърши с гол, като подаде на Лоренцо Леонарди, преди топката да стигне до голмайстора Донати. Роналдиньо празнуваше с очевидна радост, обграден от съотборниците си и подкрепян от възгласите на феновете.

45 минути от магията на Роналдиньо

Когато прозвуча свирката за края на първото полувреме, Роналдиньо напусна терена под топлите аплодисменти на феновете, които отчаяно искаха да му отдадат почит. Сцената отрази значимостта на момента, независимо от резултата и тактическите подробности. Един пас, довел до гол, усмивка, която никога не изчезваше, аплодисменти, които го съпровождаха при напускането на терена. Роналдиньо показа, че някои легенди не се нуждаят от време, за да се върнат под светлината на прожекторите. Самото им присъствие е достатъчно, за да започне историята отначало.

Това не беше обикновено завръщане за човек, който през цялата си кариера зарадва публиката с магията си. То се превърна в нещо много по-голямо, което се разпространи далеч отвъд границите на Италия, тъй като фенове от цял свят се включиха, за да видят как бразилецът доказва, че връзката му с играта далеч не е приключила, години след последния му официален мач. Дербито Равена - Форли в неделя вечер се превърна в най-гледания мач в историята на Серия С. Интересът се простираше далеч отвъд стадиона и достигна до "Таймс Скуеър" в Ню Йорк, където срещата се излъчваше на един от гигантските екрани.

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Ravenna lead! 🤩 Ronaldinho was involved in the build-up and what a strike it was from Giulio Donati! https://t.co/BNSWjnEp31 — Sky Sports Football (@SkyFootball) November 15, 2026