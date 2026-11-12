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Slaughtgods и Athanatos са съпорт бандите за концерта на шведите Vinterland в София на 24 януари 2027 г.

12 ноември 2026, 12:35 часа 497 прочитания 0 коментара
Снимка: EventEase
Slaughtgods и Athanatos са съпорт бандите за концерта на шведите Vinterland в София на 24 януари 2027 г.

Чилийско-българската група Slaughtgods и Athanatos от Гърция се включват в специалния първи концерт в България на култовата шведска мелодична блек метъл банда Vinterland. Шоуто ще се състои на 24 януари 2027 г., неделя, в столичния клуб Mixtape 5 и е посветено на 30-годишнината на емблематичния албум "Welcome My Last Chapter" (No Fashion Records, 1996), върху който ще падне акцентът в сетлиста.

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За да отбележат 30-годишния юбилей на изданието, Vinterland дадоха само шепа ексклузивни концерти в Европа през 2026 г., а потвърдените им шоута за 2027 г. се броят на пръстите на едната ръка. Тъй като групата е изключително рядко активна на живо, със само няколко участия за последните 30 години, интересът към събития с логото Vinterland на плаката е голям.

През 2027 г., на първата среща (в дългата история на бандата!) с българската публика, те ще бъдат подкрепени от Slaughtgods и Athanatos.

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Slaughtgods е блек метъл банда, базирана в Пловдив - родена от мрака и хаоса, силно повлияна от блек метъла на 90-те. Суров, примитивен и богохулен дух определя звученето им, вдъхновено от екстремния ъндърграунд на "старата школа", където студ, ярост и адска атмосфера владеят всеки риф.

Athanatos, които също идват за първото си шоу у нас, е мелодична блек метъл група от Солун, Гърция. Основана през 2023 г. от лице с псевдоним Ruin, формацията издава две EP-та и дебютния албум "Tales from the Womb of Elsewhere" в пълен състав. Оттогава насам групата е свирила с банди като Darkened Nocturn Slaughtercult, Thy Light, Dødsferd...

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Билетите се продават в системата на PaySera и на каса в магазини На Тъмно, като категория Ранно Пиле беше изчерпана за около месец след пускането им в продажба. Броят на пропуските като цяло е ограничен, съобразно капацитета на залата - B-Side на Mixtape 5.

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метъл концерти Vinterland блек метъл
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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