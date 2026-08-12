Род Стюарт отмени турнето си след претърпяна операция

Британският певец сър Род Стюарт отмени оставащите дати от турнето си в САЩ за 2026 г., след като претърпя сърдечна операция. 81-годишният изпълнител потвърди в Instagram, че ще си вземе четири седмици почивка, за да се възстанови след процедура по поставяне на коронарен стент. Това на практика прекратява преждевременно концертите му в САЩ и Мексико за останалата част от годината, които трябваше да продължат до септември.

Какво сподели Стюарт за състоянието си

"Вече се чувствам по-добре и се възстановявам бързо", каза рок легендата. "Искам да благодаря на лекарите, медицинските сестри и на всички, които положиха невероятни грижи за мен. Искрено съжалявам, че ще пропусна тези концерти и за това, че разочаровам феновете си, но очаквам с нетърпение да се завърна на сцената и скоро отново да си прекараме страхотно заедно."

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Род Стюарт имаше планирани участия в щатите Охайо и Илинойс, както и в Мексико, включително трябваше да пее и шест поредни вечери в Caesars Palace в Лас Вегас. Неговите представители заявиха, че Стюарт се "чувства много добре" след процедурата и се е "завърнал към обичайните си ежедневни дейности".

В изявлението се добавя още: "По съвет на лекарите той ще посвети следващите четири седмици на пълно възстановяване, за да си възвърне формата, преди да се качи отново на сцената. За съжаление, това означава, че настоящите му концерти няма да могат да се състоят. Информация за промените ще бъде предоставена от съответните промоутъри и концертни зали."

За септември догодина са насрочени още две негови участия в Колорадо. Род Стюарт изнася концерти в рамките на турнето си One Last Time.

Новината за отмяна на част от изпълненията му дойде, след като певецът отложи концертите си в Синсинати и Кливланд по медицински причини. По-рано от зала Rocket Mortgage FieldHouse в Кливланд потвърдиха отмяната в социалните мрежи: "След период на наблюдение, лекарите съветват Род Стюарт да си почива поне 48 часа. В резултат на това неговият концерт утре вечер, 11 август 2026 г., се отменя. Род е разочарован, че ще пропусне шоуто, и благодари на всички за разбирането. Той няма търпение да се завърне на сцената съвсем скоро".

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Предишни проблеми със здравето

Това не е първият случай, в който влошено здраве проваля плановете на рок изпълнителя - негови изяви бяха отменени или отложени също през май и юни т.г. През май изпълнителят на хита "Maggie May" поднесе своите извинения на "голямото си семейство от фенове" в изявление за Las Vegas Review-Journal. Тогава той отмени свои участия в Невада, казвайки: "Трябва да пазя гласа си, докато се възстановявам от синузит".

По-малко от месец по-късно рокаджията отмени и концерта си в Сан Диего. Причината бе респираторна инфекция, която прерасна в ларингит.

Наред със здравословните проблеми обаче, по-рано този месец Род Стюарт имаше и прекрасен повод за радост - той посрещна шестото си внуче, след като дъщеря му Руби роди син на име Леви.

Източник: БТА