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John Steel празнуват 20 години със световни рок звезди

13 ноември 2026, 11:39 часа 743 прочитания 0 коментара
Снимка: BGTSC
John Steel празнуват 20 години със световни рок звезди

BGTSC представя: юбилейния концерт на John Steel, който ще се състои на 17 април 2027 г. в мултифункционалната зала на Joy Station в София. 20 години музика, мечти, предизвикателства, възходи и незабравими срещи. 20 години път, който превърна John Steel в едно от най-разпознаваемите имена на българската рок и метъл сцена.

На 17 април 2027 г. групата ще отбележи своята 20-годишнина със специално събитие в столичния клуб Joy Station. Това няма да бъде просто юбилеен концерт, а музикално пътешествие през две десетилетия история – с много емоции, спомени, специални гости и изненади.

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А кои са общите точки между Blaze Bayley (ex-Iron Maiden, Wolfsbane), Doogie White (ex-Rainbow, ex-Yngwie Malmsteen, ex-Alcatrazz), David Reece (Bangalore Choir, ex-Accept, Ex-Bonfire) и Ronnie Romero (ex-Rainbow, ex-MSG)? Всички те са артисти с емблематично присъствие в световната рок и метъл музика. Но имат и още нещо общо – всеки от тях е оставил своя следа в историята на John Steel. Те повярваха в музиката на българската група, записваха с нея и споделяха една сцена с нейните музиканти. Така през годините се родиха творчески партньорства и приятелства, превърнали се в неизменна част от историята на John Steel.

За юбилейната вечер на една сцена в София ще се съберат Ronnie Romero, Doogie White и David Reece, а към тях ще се присъедини и енергичният Mehmed Kaya.

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Очаква ни специална музикална среща, която ще обедини различни поколения, гласове и истории. Вечер, в която миналото ще срещне настоящето, а музиката ще разкаже всичко онова, за което думите понякога не стигат. 20-годишнината не е равносметка и не е финал. Тя е началото на следващата глава – с нова музика, нови предизвикателства и още много мечти, които предстои да бъдат сбъднати. Защото истинското пътуване никога не свършва, докато има музика и хора, за които си струва да я създаваш.

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Една история. Една емоция. 20 години JOHN STEEL. И най-доброто тепърва предстои.

Билети ще се продават от понеделник, 16 ноември, онлайн и в мрежата на Eventim.bg. Първите 3 дни цената на билета ще е 25 евро, а след това и до деня на събитието цената ще се покачва.

Деца до 7-годишна възраст влизат без билет. Всички лица до 18-годишна възраст могат да присъстват на събитието само с придружител, снабден с надлежно попълнена декларация и билет.

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метъл рок концерти John Steel
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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