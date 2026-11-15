Звезда на Англия си спомни за гостуването на "Васил Левски": Изпитвал съм расизма в България

В навечерието на мегасблъсъка между Испания и Англия в Лигата на нациите една от звездите на "трите лъва" си спомни за гостуването в София. Става въпрос за Деклан Райс, който бе част от групата на Гарет Саутгейт при успеха с 6:0 над България. Халфът на Арсенал помни този двубой с расистките обиди на българските фенове към неговите съотборници. Той заяви: "Изпитвал съм расизма в Черна гора и България. Но тогава имаше протокол, който следвахме. Като отбор, знаем какво да правим."

Деклан Райс си припомни за гостуване на Националния стадион "Васил Левски"

През 2020 година четирима български фенове бяха арестувани за расистки обиди срещу играчи на Англия. Победата на "трите лъва" с 6:0 в квалификационния мач за Евро 2020 в София беше прекъсната два пъти през първото полувреме поради расистки скандирания от страна на домакинските привърженици. Впоследствие те бяха глобени с 1 000 български лева и им беше наложена забрана за посещение на спортни събития за срок от две години.

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След мача селекционерът на България Красимир Балъков заяви, че не е чул никакви скандирания, като преди това беше обвинил Англия, че има по-голям проблем с расизма. По-късно обаче той публикува изявление в социалните си мрежи, с което призна грешката си и се извини на английските футболисти и на всички, които са се почувствали засегнати. Българската легенда Христо Стоичков се развълнува, когато по телевизията го попитаха как да се предотврати подобен инцидент в бъдеще. Той се обяви за това феновете да не бъдат допускани на стадиона или дори да им се налагат по-тежки наказания.

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