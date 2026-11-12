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От младия Бетовен до "Пъстървата" на Шуберт: Музикална история за страст, младост и вдъхновение

12 ноември 2026, 11:52 часа 663 прочитания 0 коментара
Снимка: PR
От младия Бетовен до "Пъстървата" на Шуберт: Музикална история за страст, младост и вдъхновение

Как звучи Бетовен, преди да се превърне в легенда? Каква музика създава един 15-годишен младеж, който още не подозира, че ще промени музикалната история? И как една песен за малка пъстърва се превръща в едно от най-обичаните произведения на Франц Шуберт? На 1 декември 2026 г. от 19:00 ч. в зала "България" музикантите от Кварто Квартет, пианистката Мартина Табакова и контрабасистът Деян Великов ще поведат публиката на необикновено пътешествие през три камерни произведения, разкриващи младостта, темперамента и вдъхновението на Лудвиг ван Бетовен и Франц Шуберт.

Концертът започва с един различен Бетовен – не навъсения гений с разрошена коса от познатите портрети, а младия, дързък композитор, който тепърва покорява музикална Виена. Неговият Струнен квартет № 4 в до минор, Op. 18, № 4 е изпълнен с драматизъм, страст и неудържима енергия. Любопитно е, че до минор се превръща в една от емблематичните тоналности на Бетовен – в нея по-късно прозвучава и знаменитата му Пета симфония.

Още по-неочаквана е срещата с Клавирен квартет № 2 в ре мажор, написан около 1785 г., когато Бетовен е едва на 14–15 години. Това е музиката на един талантлив юноша, който все още не знае, че ще преобърне представите за класическата музика. Творбата носи свежестта на младостта, влиянието на Моцарт и радостта от откриването на собствен музикален език.

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Истинска музикална приказка очаква публиката с прочутия Клавирен квинтет "Пъстървата" на Франц Шуберт. Историята отвежда в австрийския град Щайр през 1819 г., където заможният меломан и любител виолончелист Силвестър Паумгартнер насърчава 22-годишния Шуберт да създаде камерна творба, включваща мелодията на любимата му песен "Пъстървата". Резултатът е едно от най-жизнерадостните произведения в музикалната история.

В необичайния състав от пиано, цигулка, виола, виолончело и контрабас инструментите сякаш се надбягват в бистра река, а прочутата мелодия преминава между тях като игрива рибка. Зад тази слънчева музика се крие и любопитен сюжет – оригиналната песен разказва за хитър рибар, който размътва водата, за да улови пъстървата.

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Фотограф: Александър Сандев

Кварто Квартет, познат със своята артистична енергия и ярко сценично присъствие, ще сподели сцената с Мартина Табакова – изявена българска пианистка с активна концертна дейност, отличаваща се с виртуозност, музикална чувствителност и ярка артистична индивидуалност. Нейното професионално развитие е свързано с именити музиканти и педагози като Дмитрий Башкиров, Борис Блох и Жан-Бернар Помие, а репертоарът ѝ обхваща както солови, така и камерни произведения. Специален участник в концерта е контрабасистът Деян Великов, чийто инструмент придава характерната дълбочина и топлина на Шубертовия квинтет.

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Малцина знаят, че Шуберт е бил сред най-големите почитатели на Бетовен и участва в погребалното му шествие през 1827 г. Само година по-късно самият той напуска този свят, едва 31-годишен. Днес музиката на двамата продължава да свързва поколения и да разказва истории отвъд времето.

На 1 декември в зала "България" класическата музика ще оживее като разказ за младостта, приятелството, свободата и радостта от съвместното музициране.

Билети: В мрежата на Eventim и онлайн на Eventim.bg.

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Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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