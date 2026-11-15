Търсите градска почивка без шум? Европа е мястото, към което да се насочите

Мечтаете за градска почивка, но без рева на двигатели, клаксони и напрегнат трафик. Европа е безспорната ви дестинация. Европейски градове заеха всички десет места в нова световна класация на най-спокойните места за посещение през 2027 г., изготвена от туристическия застраховател Avanti Travel Insurance. Абсолютен лидер в подреждането е Венеция, следвана от Лисабон и Амстердам. Италия бележи впечатляваща доминация, като вкарва общо три свои града в челната десетка – освен Венеция, в списъка попадат още Милано и Флоренция.

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Как се измерва тишината в мегаполисите?

За да съставят класацията, анализаторите са стъпили върху индекса на Euromonitor International за топ 100 туристически дестинации, като са изключили затворените за свободен достъп места и целите региони.

За всеки град е направено прецизно замерване в радиус от 2 километра около идеалния му център. Оценката се формира от баланса между дължината на главните пътни артерии и магистрали спрямо пешеходните зони – колкото по-малко асфалт за коли и повече улици за пешеходци, толкова по-високо място в класацията. Взети са предвид и т.нар. „правила за спокойствие“ - законово регламентирани часове за тишина, забрани за нощен шум, ограничения за нощните полети на местните летища и затварянето на търговските обекти в неделя.

Топ 10 на най-тихите градове в света:

Венеция, Италия Лисабон, Португалия Амстердам, Нидерландия Барселона, Испания Брюксел, Белгия Атина, Гърция Цюрих, Швейцария Милано, Италия Флоренция, Италия Стокхолм, Швеци

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Какво прави челната тройка толкова спокойна?

Венеция – 170 километра без автомобили

Италианската перла оглавява подреждането с внушителните над 170 километра пешеходни улици и едва два километра натоварени пътища в периферията на централната зона. Спокойните канали и криволичещите улички позволяват потапяне в архитектурата без градски шум. Експертът по пътувания Сара Родригес съветва туристите да стават рано сутрин – тогава градът разкрива своето най-тихо и автентично лице, което масовият турист рядко вижда.

Лисабон – зелени оазиси и по-малко нощни полети

Португалската столица впечатлява с една от най-ниските гъстоти на натоварени пътни артерии в проучването, както и със строги ограничения за броя на нощните полети на летището. Освен с емблематичните си трамваи и гледки към река Тежу, Лисабон печели точки с множеството си паркове. Родригес препоръчва на посетителите задължително да включат градините „Гулбенкян“ (Gulbenkian) в маршрута си като перфектно място за презареждане сред природа и изкуство.

Амстердам – спокоен ритъм извън центъра

Нидерландската столица разполага с над 30 километра улици без автомобили и живописни алеи покрай каналите, предразполагащи към бавни разходки. За максимално спокойствие експертите съветват да проучите различните квартали, преди да резервирате нощувка – изборът на база извън пренаселения център гарантира уютни кафенета, малки местни магазини и пълноценна почивка след края на деня.

А извън Европа?

Въпреки че Старият континент окупира топ 10, се посочват и пет любими „тихи“ дестинации в други точки на света за търсачите на по-далечни приключения - Хой Ан във Виетнам, остров Ламу в Кения, Ню Мексико в САЩ, Парати в Бразилия и Нелсън в Нова Зеландия.