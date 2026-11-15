След тежкия инцидент и двете операции: Малена Замфирова се завърна на снега, но не със сноуборд

Добри новини за състоянието на българската звезда в сноуборда! Най-добрата родна сноубордистка Малена Замфирова започна подготовката си на сняг, докато се възстановява от травмите, които получи при тежък инцидент в началото на март. Тя заяви, че най-вероятно ще пропусне Световната купа в Банско в средата на януари, но се надява на участие в Световното първенство за юноши през февруари месец.

Замфирова разкри как върви подготовката ѝ

Малена Замфирова пострада на 3 март по време на тренировка за старт от Световната купа в чешкия зимен център Шпиндлерув Млин, когато беше ударена в гръб от скиор. Впоследствие тя трябваше да се подложи на две операции, от които се възстановява до ден днешен. "Да си призная честно, очаквах, че ще се справям по-добре. Все още не се чувствам достатъчно сигурна върху борда и карам само ски", призна Замфирова в интервю за Българската федерация по ски. Попитана за първия лагер за сезона, сноубордистката заяви: "За съжаление, нямаме никакъв късмет с времето тази година. Това допълнително затруднява и забавя тренировъчния процес."

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Колкото до плановете за завръщане в Световната купа, Малена Замфирова разкри: "Най-вероятно няма да мога да се състезавам в първите стартове. Може би ще пропусна Световната купа в Банско, но се надявам, че през февруари ще мога да участвам на Световното първенство за юноши в Република Корея."

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