Любимата музика на Chicago ще звучи във Варна, Пловдив и София

Всички фенове на легендарната музика на Chicago ще могат да чуят емблематичните им парчета, изпълнени от оригинални членове на групата. The Chicago Experience ще гостува в три български града за незабравими концерти, които ще върнат спомените от любимите песни, но и ще създадат нови емоции от неповторимо шоу на живо.

На 22 ноември във Варна концертът на The Chicago Experience ще бъде част от Varna Winter Fest, на 23 ноември шоуто ще се пренесе в зала "Колодрум" в Пловдив, а в София събитието ще бъде в зала 3 на НДК на 7 декември.

Билети за концертите ще откриете онлайн в мрежата на Eventim.bg и Bilet.bg.

Групата няма търпение да се срещне с българската публика, а, сигурни сме, и родните меломани искат да чуят "If You Leave Me Now", "Hard to Say I’m Sorry", "25 or 6 to 4" и "Saturday in the Park" на живо.

В България ще видим Danny Seraphine, както и емблематичните вокалисти Jeff Coffey и Kenny Cetera, заедно с други музиканти, които са част от автентичната история на групата. Предстои едно наистина грандиозно музикално шоу, изпълнено с енергия, виртуозност и неподражаемия звук, който превърна Chicago в една от най-успешните групи в световната музика, с продадени над 100 милиона записа. Това ще бъдат концерти, които обещават да ви оставят без дъх – среща с легенди, които продължават да пишат история.

Още: John Steel празнуват 20 години със световни рок звезди

Проектът The Chicago Experience е воден от Danny Seraphine – оригиналният барабанист и един от съоснователите на Chicago. Той е част от групата от създаването ѝ през 1967 г. до 1990 г., участва в записите на най-успешните ѝ албуми и е приет заедно с останалите основатели в Rock & Roll Hall of Fame през 2016 г. Към него в TCE се присъединяват Jeff Coffey – вокалист и басист на Chicago в периода 2016–2018 г., и Kenny Cetera, брат на легендарния бивш вокалист и басист на Chicago Peter Cetera.

Оригиналната група Chicago е създадена в Чикаго през 1967 г. Първоначално се казва The Big Thing, след това Chicago Transit Authority, а от 1969 г. носи името Chicago. Тя е сред пионерите на характерното съчетание между рок, джаз, поп и мощна духова секция – звучене, което я превръща в една от най-успешните американски банди. Chicago има над 100 милиона продадени записа, десетки хитове и милиони фенове по целия свят.