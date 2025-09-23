Войната в Украйна:

Iron Maiden идват с изцяло класически сетлист в София

23 септември 2025, 13:05 часа 320 прочитания 0 коментара
Iron Maiden идват с изцяло класически сетлист в София

Легендарните IRON MAIDEN обявиха нова дата от юбилейното си двугодишно турне Run For Your Lives – на 26 май 2026 г. бандата ще изнесе грандиозен концерт на националния стадион "Васил Левски" в София. Турнето е по повод 50-годишнината на Maiden и ще бъде изцяло посветено на ранните им години: сетлистът обхваща периода от дебютния албум "Iron Maiden" (1980) до "Fear of the Dark" (1992). Феновете ще могат да чуят на живо песни от годините, в които групата създава своите най-емблематични албуми като "Killers", "The Number of the Beast", "Piece of Mind", "Powerslave", "Somewhere in Time" и "Seventh Son of a Seventh Son" и "No Prayer for the Dying".

Билетите за концерта ще бъдат достъпни с ексклузивна предварителна продажба за членовете на Fest Club от 24 септември в 11:00 ч. – платформата, през която бяха изкупени над 60% от билетите за концерта на Роби Уилямс, тъй като все повече фенове я избират като най-сигурния начин за ранен достъп до най-търсените концерти в България. Масовата продажба за всички започва на 27 септември (събота) в мрежата на Ticket Station, а цените са между 99 и 280 лв. Към специалното събитие в София ще се присъедини и Eddie’s Official Pop-Up Dive Bar, който ще отвори врати с Trooper Beer, Darkest Red Wine и ексклузивен мърчандайз.

Специален подарък за феновете

Турнето е специален подарък за всички, които са израснали с музиката на IRON MAIDEN. Песни като "Hallowed Be Thy Name", "The Trooper", "2 Minutes to Midnight", "Wasted Years" и "Fear of the Dark" са саундтракът на цяло поколение, който ще оживее в сърцето на София в края на май. За онези, които помнят първите си касетки или винили на Maiden, и за младите фенове, които искат да усетят духа на 80-те, това шоу ще бъде среща с най-чистата енергия и магия на групата в годините, когато създаваше своята легенда.

IRON MAIDEN – Run For Your Lives World Tour 2026. София ще бъде част от историята. Следете всички новини и допълнителни анонси на festteam.bg, ticketstation.bg и в социалните мрежи.

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
